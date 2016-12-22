По итогам 9 месяцев бюджет Славянска перевыполнен на 10%

За январь-сентябрь текущего года в бюджет города поступило 683,6 миллиона гривен, что составляет 90% от уточненного годового плана и 110,8% от плана на 9 месяцев.

Об этом на заседании исполкома 18 ноября сообщил начальник финансового управления Игорь Ковалев.

В общий фонд бюджета (без учета вливаний из областного и госбюджета) поступило 209,3 миллиона гривен. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года, поступления выросли на 83,1 миллиона гривен, или на 65,9%. Произошло это, в основном, за счет увеличения ставок налога с доходов физических лиц, единого налога, акцизного сбора и индексации платы за землю.

НДФЛ на первом месте по поступлениям в бюджет — он принес в казну 142,9 млн. грн., или 68,3%. На втором месте — местные налоги и сборы (44 млн. грн., или 21%), на третьем — поступления от акцизов (18,3 млн., или 8,7%).

В специальный фонд городского бюджета поступило 39 миллионов гривен. 37,9 миллиона составили собственные поступления бюджетных учреждений, в бюджет развития поступило 790,5 тысячи гривен.

Остальную сумму поступлений - 435,3 миллиона гривен — составили субвенции и дотации областного и государственного бюджетов.