Частные жэки просят о помощи

Частные жэки Славянска обратились к городскому совету с заявлением о критической ситуации, в которой они оказались в связи с недостатком финансов.

Соответствующее письмо от руководителей предприятий «Арагорн», «Лира ЛТД» и «Цидило и К» на совместном заседании постоянных комиссий озвучил депутат Сергей Савченко.

В нем говорится, что тариф, утвержденный еще в 2009 году, уже не соответствует фактическим затратам жэков. Цены на материалы за 7 лет выросли в несколько раз, поднялась минимальная зарплата и цена на электроэнергию, в то время как расценки на обслуживание домов и придомовых территорий остались на прежнем уровне. Ситуацию усугубляет полугодовая задолженность госбюджета за предоставленные населению льготы и субсидии, которая исчисляется миллионами гривен.

Нехватка финансов привела к возникновению долга коммунальников перед энергопоставщиками. Жэки уже получили предупреждения об отключении электричества. Это приведет к отсутствию освещения в местах общего пользования и остановке лифтов.

В письме отмечается, что, согласно статьи 31 закона о жилищно-коммунальных услугах, в случае изменения цен и тарифов на услуги, которые привели к непредвиденным расходам предприятий, органы исполнительной власти обязаны возместить коммунальникам образовавшиеся убытки. Руководители жэков утверждают, что неоднократные обращения в УЖКХ и к городскому голове по данному поводу результатов не дали, поэтому просьбу о помощи было решено адресовать депутатам.

Стоит отметить, что, в отличие от коммунальных, частные жэки не получают помощь из городского бюджета. Если, по данным Сергея Савченко, в первом полугодии жилищно-эксплуатационные предприятия коммунальной отрасли получили из городского бюджета по 150 тысяч гривен, то частникам не дали ничего. Очевидно, по той причине, что город не может предоставлять финансирование предприятиям частной формы собственности. В то же время, о повышении тарифов на обслуживание жилья для населения речь в настоящее время не идет.

Вопрос о возможности предоставления помощи частным жэкам во избежание коммунального коллапса Сергей Савченко предложил вынести на рассмотрение городского совета.