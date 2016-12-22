Уведомления о субсидиях принесут вместе с платежками за тепло

Жители многоэтажных домов получат уведомления о субсидиях, назначенных в ноябре, вместе с квитанциями за тепло.

Об этом сообщила первый заместитель начальника УСЗН Ольга Лисицкая. Она отметила, что «Славянсктеплосеть» оказывает помощь управлению в этой работе уже не первый год.

Для доставки уведомлений жителям частного сектора УСЗН намерено обращаться за помощью к председателям комитетов микрорайонов. Кроме того, к процессу подключат курьеров, которых привлекает Центр занятости для выполнения общественных работ.