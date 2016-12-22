Переселенцев в УСЗН начали принимать по талонам

Как объяснила первый замначальника управления Ольга Лисицкая, на прием для оформления справки внутреннее перемещенного лица и подачи документов для получения пособия на проживание переселенцы могут записываться в УСЗН предварительно. Запись проводится ежедневно в кабинете №1.

В свою очередь, Вадим Лях пообещал, что новый отдел по приему переселенцев в доме №4 на улице Торской (Коммунаров) откроется в конце нынешнего года.