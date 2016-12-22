Плату за отопление без счетчиков начислят по-новому

Правительство отреагировало на возмущение жителей домов без приборов учета, которым за централизованное отопление по итогам октября начислили заоблачные суммы.

30 ноября увидело свет Постановление №865, которое определяет порядок оплаты за услуги централизованного отопления в многоквартирных домах без приборов учета.

Он касается населенных пунктов, в которых приборами учета тепла охвачено более половины жилого фонда. Славянск вошел в их число.

Заместитель директора ПЕ «Славянсктеплосеть» Екатерина Соловьева объяснила, что теперь начислять оплату для домов без счетчиков будут, исходя из усредненной величины тепловой энергии, которая использовалась для отопления одного квадратного метра жилья с приборами учета в течение месяца. Ее определяют путем деления количества гигакалорий, затраченного для обогрева всех многоэтажек города со счетчиками, на их общую отапливаемую площадь. Таким образом, начисления в домах без приборов учета и с ними будут максимально приближены друг к другу.

По такой схеме оплата за тепло будет начисляться до конца нынешнего отопительного сезона. Кроме того, в ноябрьских квитанциях, где плата будет рассчитана по новому порядку, абоненты увидят перерасчет за октябрь согласно ему же.

Для тех городов, где счетчики имеются менее чем в половине домов, плату по-прежнему будут начислять в зависимости от температуры наружного воздуха.