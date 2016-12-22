Плату за отопление без счетчиков начислят по-новому

|7 декабря 2016
|Просмотров: 493
|
Правительство отреагировало на возмущение жителей домов без приборов учета, которым за централизованное отопление по итогам октября начислили заоблачные суммы.
30 ноября увидело свет Постановление №865, которое определяет порядок оплаты за услуги централизованного отопления в многоквартирных домах без приборов учета.
Он касается населенных пунктов, в которых приборами учета тепла охвачено более половины жилого фонда. Славянск вошел в их число.
Заместитель директора ПЕ «Славянсктеплосеть» Екатерина Соловьева объяснила, что теперь начислять оплату для домов без счетчиков будут, исходя из усредненной величины тепловой энергии, которая использовалась для отопления одного квадратного метра жилья с приборами учета в течение месяца. Ее определяют путем деления количества гигакалорий, затраченного для обогрева всех многоэтажек города со счетчиками, на их общую отапливаемую площадь. Таким образом, начисления в домах без приборов учета и с ними будут максимально приближены друг к другу.
По такой схеме оплата за тепло будет начисляться до конца нынешнего отопительного сезона. Кроме того, в ноябрьских квитанциях, где плата будет рассчитана по новому порядку, абоненты увидят перерасчет за октябрь согласно ему же.
Для тех городов, где счетчики имеются менее чем в половине домов, плату по-прежнему будут начислять в зависимости от температуры наружного воздуха.
— 22 декабря 2016 —
Торговля елками в Славянске началась в начале декабря. По словам реализаторов новогодних деревьев, этому способствует наметившаяся в обществе тенденция к установке лесной красавицы ко Дню святого Николая.
— 22 декабря 2016 —
Проект главного финансового документа Славянска-2017 на заседании исполкома 21 декабря озвучил начальник финансового управления Игорь Ковалев (на фото).
— 20 декабря 2016 —
Вадим Лях в очередной раз заверил руководителей коммунальных предприятий в том, что компенсации из госбюджета за предоставленные населению льготы и субсидии будут перечислены до конца года.
— 20 декабря 2016 —
На аппаратном совещании 20 декабря вновь обсуждалась ситуация с общежитием на улице Батюка, 8-А, часть жильцов которого не могут оформить субсидию из-за конфликта с собственником.
Приветствую, гость! Вход
22 декабря 2016
В Славянске почтили память погибших украинских воинов
Одесскую ОГА возглавил сын главврача центральной больницы Славянска
Как создать компанию в Украине: регистрация юридического лица
Победительницей радиодиктанта единства стала жительница Славянска
И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево
Спешите посетить: социально-творческий проект «Торкаючись - бачу: великі українці»
Опорная школа Славянска и ее филиалы: вопросов больше, чем ответов
Как в библиотеке святого Николая встречали
Бывший детсад на Шнурковской могут продать со скидкой
Стал известен проект бюджета Славянска на 2017 год
Славянск достойно пережил национализацию «ПриватБанка»
В Славянском районе полиция задержала подпольного лесоруба
В Богородичном столкнулись «Лада» и «Мерседес»
21 декабря 2016
Игорный бизнес обещают изгнать из Славянска
Глава «Славгорводоканала» рассказал, как будет выводить предприятие из кризиса
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Плату за отопление без счетчиков начислят по-новому»
Правительство отреагировало на возмущение жителей домов без приборов учета, которым за централизованное отопление по итогам октября начислили заоблачные суммы.