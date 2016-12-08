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Открытие елки: как это было

«Славгорводоканал» просит сообщать показания счетчиков до 15 числа

Антон Скворцов
7 декабря 2016 Просмотров: 413 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Начиная с декабря, КП «Славгорводоканал» вводит новую систему взаимоотношений с абонентами, чье жилье оснащено приборами учета воды.

Согласно действующим правилам, абонент должен заплатить за воду, израсходованную в предыдущем месяце, до 20 числа текущего. Если он по какой-то причине сделать это не успевает, следует передать показания счетчика по состоянию на конец расчетного месяца до 15 числа.

В противном случае «Славгорводоканал» будет руководствоваться постановлением Кабмина №409 от 6 августа 2014 года и насчитает оплату из расчета 4 кубометра на каждого проживающего. (Напомним, что «куб» воды вместе со стоками стоит 22,45 грн., без стоков — 12,78 грн.) После того, как абонент все-таки сообщит показания, ему сделают перерасчет. 

Данные можно передать по телефону (050) 304-84-43, или же написать на листочке бумаги, принести в абонентный отдел водоканала на 1 этаже и отдать дежурному контролеру. Прием показаний ведется в рабочие дни с 7:30 до 16:30 (перерыв — с 11:30 до 12:18).

Данную новацию гендиректор водоканала Андрей Кийко объясняет  необходимостью устранения дисбаланса между объемами подаваемой населению воды и расчетами за нее. «Мы реализуем воды гораздо меньше, чем получаем от «Воды Донбасса» и добываем сами. Потери составляют 67%. Это сенсационная цифра», - говорит он. - «Образно говоря, из 700 тысяч кубометров воды, которая подается в сеть, мы реализуем всего 200. А платить «Воде Донбасса» нужно, как минимум, за пятьсот. Мы не понимаем, куда эта вода уходит». 

По словам Кийко, около 17% потерь приходится на «пробелы» в автоматизированной системе учета. Заключаются они в следующем: если абонент не заплатил за воду до 20 числа и не сообщил показания, считается, что его объем водопотребления равен нулю. Отсюда и получается несоответствие между «приходом» и «расходом». 

Гендиректор предприятия утверждает, что система, которая в Славянске только вводится, в других водоканалах, в том числе и в Донецкой области, действует уже давно. «Это не что-то, придуманное нами. Я бы не хотел, чтобы в городе поднялось недовольство или какая-то паника по этому поводу. Мы сразу сделаем перерасчет, как только абоненты передадут нам фактические показания», - уверяет он.

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Комментарии к статье ««Славгорводоканал» просит сообщать показания счетчиков до 15 числа»

Начиная с декабря, КП «Славгорводоканал» вводит новую систему взаимоотношений с абонентами, чье жилье оснащено приборами учета воды.

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Сергей Верескун, 08.12.2016 00:53
Телефоны, бумажечки... А когда как нормальные к системе abonentinfo.com они подключаться?
Nina Nazmytdinova, 07.12.2016 16:46
исключите самовольные врезки и не только по частному сектору, а и по предпринимателям, исключите коррупционную составляющую и найдется сразу большая часть пропавшей воды, прибор для поиска врезок в водоканале имелся ( об этом было сообщение в местных СМИ)

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