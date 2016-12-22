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Фотофакт

Открытие елки: как это было

Долг предприятиям за субсидии достиг почти 120 млн. гривен

Светлана Вьюниченко
7 декабря 2016 Просмотров: 326 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянском УСЗН подтверждают, что задолженность по компенсации предприятиям расходов на субсидии существует с мая нынешнего года. На сегодняшний день сумма долга достигла 119 млн. 847 тыс. грн.

- Погашение задолженности по льготам и субсидиям регламентировано постановлением Кабинета министров №256 от 4.03.2002 года, - рассказывает главный специалист отдела бухгалтерской отчетности УСЗН Татьяна Кириченко. - В данном постановлении сказано, что выплата происходит при наличии финансирования. Уже полгода такого финансирования из госбюджета не поступает.

По словам главного специалиста, компенсация не выплачивается как частным, так и коммунальным энергопоставляющим предприятиям и жэкам. С учетом Николаевки и Святогорска общая численность таких предприятий — около сотни. 

Мы еще не сталкивались с такой ситуацией. Ранее задолженность перед предприятиями тоже возникала. Но обычно не превышала пару месяцев, - говорит Татьяна Кириченко.

Ситуация, подобная Славянску, сложилась во всей области. По мнению специалистов УСЗН, это происходит из-за того, что такие суммы в госбюджет просто не заложены. Ведь на сегодняшний день субсидии получают около 65% горожан. Еще в 2014 году эта цифра не превышала 20%. 

- Мы ежемесячно даем заявки, подписываем акты сверки, заключаем договоры на погашение задолженности. При получении средств погасить задолженность обязуемся в пятидневный срок, - обещает главный специалист отдела бухгалтерской отчетности.

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В Славянском УСЗН подтверждают, что задолженность по компенсации предприятиям расходов на субсидии существует с мая нынешнего года. На сегодняшний день сумма долга достигла 119 млн. 847 тыс. грн.

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