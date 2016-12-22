|13 декабря 2016
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Начисления за электричество по новой системе в квитанциях, которые энергонадзор разнес абонентам уже во второй раз, опять вызывают вопросы.
«Мне добавили электроэнергии на 200 киловатт. Вместо 119 гривен я должна платить четыреста с лишним», - возмутилась руководитель комитета микрорайона Лиманы Светлана Гусякова.
Разъяснить этот момент было некому, поскольку представители энергоснабжающего предприятия на заседание не пришли. Вадим Лях поручил направить руководству энергонадзора телефонограмму с просьбой подготовить ответ к следующей неделе.
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Комментарии к статье «Свет становится не по карману»
Начисления за электричество по новой системе в квитанциях, которые энергонадзор разнес абонентам уже во второй раз, опять вызывают вопросы.