Мэр в шоке от новых тарифов на вывоз мусора

Городской голова Славянска считает завышенными новые тарифы на вывоз мусора, которые, по предварительным расчетам КАТП, должны быть введены в действие после перехода на краматорский региональный полигон. Об этом Вадим Лях заявил на пресс-конференции 15 декабря.

Градоначальник поделился, что новые расценки - 12,3 гривни с человека для многоквартирных домов и 13,5 грн. для частного сектора - повергли его в шок. По его мнению, предприятию следует минимизировать финансовую нагрузку на население, сфокусировавшись на внутренних резервах. Одним из источников экономии, считает мэр, может стать установка на все мусоровозы GPS-трекеров, которые позволят отслеживать маршруты движения автомобилей. По его словам, часть машин уже имеют такие устройства, теперь же речь идет о 100%-ном оснащении. В перспективе, уверен Вадим Лях, такая система должна быть внедрена на всех прочих коммунальных предприятиях города.

Мэр поделился, что уже беседовал на тему тарифов с руководителем КАТП. В результате была достигнута договоренность о пересмотре тарифов.

Сейчас, как известно, стоимость вывоза мусора для многоэтажек и частных домах составляет, соответственно, 7,59 и 8,05 грн. с человека в месяц.