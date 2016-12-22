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Стал известен проект бюджета Славянска на 2017 год

Антон Скворцов
22 декабря 2016 Просмотров: 156 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Проект главного финансового документа Славянска-2017 на заседании исполкома 21 декабря озвучил начальник финансового управления Игорь Ковалев (на фото). 

Доходная часть бюджета установлена в размере 563,7 миллиона гривен, что на 14% больше, нежели в прошлом году. Расходы определены в сумме 555,9 миллиона. 7,8 млн. заложены на выплаты Международному банку по кредиту «Славгорводоканала» (отметим, что с 2014 года выплаты не ведутся, но, тем не менее, необходимая сумма в бюджете должна быть предусмотрена). 10,2 миллиона гривен предусмотрено на финансирование профтехучилищ. Эта сумма начальная - возможно, в течение года финансирование возьмет на себя областной бюджет. 

Размер государственной субвенции на образование и медицину определен в 100 и 90,8 миллиона гривен соответственно. Игорь Ковалев уточнил, что эти суммы взяты на основании данных за 2016 год. По всей видимости, они изменятся, поскольку госбюджет был принят накануне ночью, и контрольные цифры до городских властей пока не доведены. Также неизвестен размер льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги населению, которые будут перечисляться из госбюджета. По словам начальника финуправления, с их учетом общий размер бюджета впервые в истории может превысить миллиард гривен.    

Порядка 8 миллионов гривен предусмотрено на компенсацию проезда льготных категорий пассажиров в общественном авто- и электротранспорте. Неясным остается размер финансирования питания в детских садах и школах — вопрос его стоимости сейчас прорабатывается отделом образования. Также в проект бюджета пока не заложены расходы на компенсацию железной дороге за перевозку льготников. 

Согласно закону, бюджет должен быть утвержден городским советом до 25 декабря. По этой причине сессия горсовета назначена на субботу, 24 числа. 

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Проект главного финансового документа Славянска-2017 на заседании исполкома 21 декабря озвучил начальник финансового управления Игорь Ковалев (на фото). 

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