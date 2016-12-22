И вот она, нарядная: сколько стоит новогоднее дерево

Торговля елками в Славянске началась в начале декабря. По словам реализаторов новогодних деревьев, этому способствует наметившаяся в обществе тенденция к установке лесной красавицы ко Дню святого Николая.

Однако большинство покупателей придерживается устоявшихся традиций, поэтому особого спроса на елки продавцы ждут, начиная с 24 декабря.

Радует, что, по сравнению с прошлым годом, цена на новогодние елки практически не увеличилась. Впрочем, она все равно остается достаточно высокой. На сегодняшний день за довольно пушистую 2-метровую сосну продавцы просят от 180-ти до 200 гривен. Цена метрового деревца стартует со 100 гривен. Ветки продают за 10-15 грн. В целом цена среднестатистической елки-2017 колеблется в пределах 120-140 грн.

По словам реализаторов, набирает популярность среди славянцев «сборная» елочная конструкция. Дерево делают из веток и продают сразу на подставке. Цена такой елки зависит от размера и варьируется от 50 до 300 грн.

И если «дизайнерскую» елку придется поискать, обычные новогодние деревья продают по всему городу. Отметим, что все елки имеют чипы – знак того, что дерево было срублено на законных основаниях.

Продавцы рекомендуют приобретать деревья, пока есть выбор. Впрочем, как показывает практика, выбор есть практически всегда. А цены в последние дни могут упасть. Хотя в прошлом году этого не случилось.

Тем, кто готов ехать за елкой в лес самостоятельно, напоминаем, что ближайшая к Славянску плантация «новогодних елок» расположена в Маяцком лесничестве Славянского лесхоза. Инженер по лесным культурам Светлана Пастернак сообщила, что здесь выращивают крымскую сосну — красивое пушистое дерево с длинными темно-зелеными иголками. К наступающему Новому году подготовлено около 6,5 тысяч сосен высотой от 1 до 2,5 метра. Обычно, это 4-7-летние деревья. Их срезают только по мере поступления заказов. Поэтому срубленных и невостребованных елок здесь не бывает.

По словам Светланы Пастернак, наибольшим спросом пользуются елки высотой от 1,3 до 1,7 м. Их цена стандартна - с 66 грн. вместе с НДС. Дерево, высотой до 1 м, продают за 60 грн. Жаль только, что приобрести относительно дешевые новогодние деревья можно лишь непосредственно в питомнике — торговых точек в Славянске у лесничества нет.

На сегодняшний день в питомнике распродали более 2,1 тысячи елок. Сотрудники надеются, что это — далеко не предел. Елки у них покупают даже после Нового года. К Рождеству деревья приобретают для церквей.

Сейчас, кроме Славянска, маяцкие елки, в основном, увозят оптовики из Краматорска, Дружковки и Константиновки. Лесхоз ведет оптовую торговлю елками. Поэтому гражданам, которые хотят приобрести дерево «для себя», предлагают кооперироваться. Как объяснила Светлана Пастернак, минимальная отпускная партия — 10 елок.

Разумеется, все лесхозовские сосны оснащены чипами, что свидетельствует о законности их происхождения. В электронных бирках заложена информация о том, где были выращены деревья. Без чипа провезти партию елок по дорогам области будет крайне проблематично.

В последние годы набирает популярность традиция наряжать на праздник искусственное дерево. С их наличием в городе проблем также не имеется. Однако цена, которую придется заплатить любителям живой природы, «кусается». Самое ходовое дерево высотой 1,6 метра стоит 1250 грн. Как рассказывают реализаторы в магазинах, искусственные елки славянцы все равно покупают. Однако ажиотажа все же не ощущается.