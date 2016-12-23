Сколько потратим на питание в детских садах - вопрос к родителям

|23 декабря 2016
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В детских садах Славянска был проведен опрос родителей по поводу возможного повышения стоимости питания воспитанников. Тема вызвала в городе довольно большой резонанс.
На сегодняшний день в группах с 10,5-часовым пребыванием детей стоимость дневного питания равняется 13,2 грн. на человека. В группах с 12-часовым режимом — 15 грн., в санаторных — 16,6 грн., в ясельных — от 9,5 до 12 грн. в зависимости от режима пребывания ребенка.
- По большому счету, - говорит заместитель городского головы Юрий Подлесный, - мы пытаемся полноценно 3-4 раза накормить ребенка за стоимость чебурека. Повышение цен на продукты питания, энергоносители, топливо, подвело нас к тому, что ситуация требует решения.
На данный момент нормы питания в дошкольных учреждениях города выдерживаются приблизительно на 55%. Чтобы довести их до положенного, утвержденного министерством показателя, придется поднять стоимость питания более, чем наполовину.
- Мы провели расчеты и выяснили, что в таком случае стоимость дневного питания в группах с 10,5-часовым пребыванием детей составит 27 грн. В группах с 12-часовым режимом — 32 грн., в санаторных — 42 грн., в ясельных — от 17 до 25 грн., - говорит заместитель начальника гороо Виктория Когут.
40% оплаты детского питания в дошкольных учреждениях берет на себя городской бюджет, остальные 60% оплачивают родители. В случае, если цена питания возрастет, поднимется и родительская оплата. В день она будет составлять 16,2 грн., 19,2 грн., 25,2 грн., 10,5 грн. и 15 грн. соответственно. Нетрудно высчитать, что в месяц оплата «за садик» вытянет из семейного бюджета не менее 350 грн.
Сумма, конечно, большая. Но и держать детей «на голодном пайке» согласны далеко не все папы и мамы.
- Собственно говоря, опрос был ответом на обращения родителей, недовольных детсадовским рационом. Любая хозяйка согласится, что полноценно накормить чадо на 13 грн. в день практически невозможно, - говорит замначальника гороо.
Анкета, которую раздали в славянских садиках, содержала 3 варианта ответа: «согласны ли вы увеличить оплату, чтобы нормы питания детей исполнялись на 100%?», «оставить все, как есть», «увеличить на 20-30».
- Сейчас мы анализируем полученные результаты. На основе этого анализа будет принято окончательное решение. В местном бюджете найдутся средства, чтобы оплатить ту часть увеличения платы, которая ляжет на городскую казну. Теперь слово за родителями, - говорит Юрий Подлесный.
Однако, проблема имеет еще одну сторону. Возможно, даже увеличенная плата не спасет ситуацию. Если с нового года в стране вдвое вырастет минимальная зарплата, это повлечет за собой подорожание продуктов и, скорее всего, энергоносителей. В итоге достигнуть 100-процентного выполнения «питательных» норм все равно не получится. Но если все оставить, как есть, тогда рацион детсадовской детворы станет совсем минимальным.
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В детских садах Славянска был проведен опрос родителей по поводу возможного повышения стоимости питания воспитанников. Тема вызвала в городе довольно большой резонанс.