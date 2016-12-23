Кому и на сколько увеличили пенсии с декабря

Очередной перерасчет пенсий, обусловленный увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан с 1 декабря, вызвал у пожилых получателей Славянска множество вопросов. Ответить на них мы попросили первого заместителя начальника Славянского управления Пенсионного фонда Сергея Скрипниченко.

Увеличение с 1 декабря размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, регламентировано законом «О внесении изменений в Закон Украины« О Государственном бюджете Украины на 2016 год». Согласно ему, прожиточный минимум вырос на 117 грн. Теперь он составляет 1247 гривен вместо 1130 грн.

В соответствии с этим произведен перерасчет тех составляющих пенсионной выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, - говорит замначальника управления.

К таким категориям относятся:

- минимальный размер пенсии по возрасту при наличии необходимого страхового стажа;

- доплата за сверхнормативный стаж, если основной размер пенсии превышает прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность;

- пенсии за особые заслуги перед Украиной;

- минимальные размеры пенсий инвалидам ЧАЭС, ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам из числа участников ликвидации аварии на ЧАЭС;

- минимальный размер пенсии шахтерам, на которых распространяется действие Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда»;

- минимальные пенсионные выплаты, государственная социальная помощь на уход инвалидам войны, повышение ветеранам войны, повышение жертвам нацистских преследований и прочее.

Пенсионеры часто сравнивают свой размер увеличения пенсии со знакомыми, рассказывают о «точно таких же случаях», где «надбавка» была больше. Результатом такого сравнения становятся недоумения, а иногда и ухудшение здоровья от полученного расстройства.

- Право на перерасчет пенсии определяется по каждому делу и зависит от многих факторов. Сюда относятся вид пенсии, статус лица (например, является ли пенсионер участником боевых действий, инвалидом войны, инвалидом-ликвидатором аварии на ЧАЭС, шахтером). Важным является основной размер пенсии, стаж, даты выхода на пенсию. Поэтому произведенный перерасчет достаточно индивидуальный, - объясняет Сергей Скрипниченко.

Он также обращает внимание, что выплаты, определенные постановлениями Кабинета министров Украины в фиксированных размерах, на сегодняшний день не изменились. К данной категории можно отнести доплату «детям войны», пенсионерам по возрасту, не имеющим необходимого стажа работы. Он, напомним, определяется ст.28 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

- Есть и такие пенсии, которые были пересчитаны, их составляющие части изменились, но общий размер выплаты остался прежним. Приведу пример. Пенсионер получал индексацию пенсии. После произведенного перерасчета доплата за сверхурочное время увеличилась на сумму, меньшую, чем размер индексации. Поэтому все осталось, как раньше, - говорит заместитель начальника ПФУ.

Сергей Скрипниченко акцентируют внимание на том, что пересчет не требует дополнительного обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины. Это необходимо сделать лишь в том случае, если пенсионер трудоустроился или, наоборот, уволился с работы.