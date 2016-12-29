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Фотофакт

Славянск предновогодний

Субсидии Славянску «в пути»

Антон Скворцов
29 декабря 2016 Просмотров: 89 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Об этом сообщила первый заместитель УСЗН Ольга Лисицкая, отвечая на вопрос городского головы Вадима Ляха о судьбе компенсаций из госбюджета городским коммунальникам за предоставленные населению льготы и субсидии. Их, напомним, обещали выплатить до нового года.

«Нам сказали быть готовыми, в один день казначейство как-то будет проводить операцию. Как это будет в действительности — не знаю», - сообщила Ольга Лисицкая, отметив, что управлению в сжатые сроки придется подготовить три тысячи бюджетных обязательств (обязанность органа выполнит расходование средст  течени определенног времен, - прим.)

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Комментарии к статье «Субсидии Славянску «в пути»»

Об этом сообщила первый заместитель УСЗН Ольга Лисицкая, отвечая на вопрос городского головы Вадима Ляха о судьбе компенсаций из госбюджета городским коммунальникам за предоставленные населению льготы и субсидии. Их, напомним, обещали выплатить до нового года.

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