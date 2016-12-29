Субсидии Славянску «в пути»

|29 декабря 2016
|Просмотров: 89
|
Об этом сообщила первый заместитель УСЗН Ольга Лисицкая, отвечая на вопрос городского головы Вадима Ляха о судьбе компенсаций из госбюджета городским коммунальникам за предоставленные населению льготы и субсидии. Их, напомним, обещали выплатить до нового года.
«Нам сказали быть готовыми, в один день казначейство как-то будет проводить операцию. Как это будет в действительности — не знаю», - сообщила Ольга Лисицкая, отметив, что управлению в сжатые сроки придется подготовить три тысячи бюджетных обязательств (обязанность органа выполнит расходование средст течени определенног времен, - прим.)
— 29 декабря 2016 —
Сессия утвердила проект бюджета на 2017 год. За три дня, предшествовавшие этому событию, из Киева были получены контрольные цифры государственного бюджета, в связи с чем в первоначальный проект документа внесли корректировки.
— 29 декабря 2016 —
Сессия приняла решение об оплате труда руководящего состава горсовета на 2017 год.
— 29 декабря 2016 —
Речь о повышении тарифов на обслуживание жилья зашла на совместном заседании бюджетной комиссии городского совета 22 декабря, где представители частных жилищно-эксплуатационных организаций в очередной раз обратились к депутатам с просьбой о финансовой поддержке.
— 29 декабря 2016 —
Пенсия за январь 2017-го будет выплачена до конца нынешнего года. Это касается как жителей города, так и переселенцев, сообщила на аппаратном совещании 27 декабря начальник Славянского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Елена Литвиненко.
Приветствую, гость! Вход
29 декабря 2016
Полиция готова прийти на помощь детям
Полиция Славянска отчиталась о результатах борьбы с игорным бизнесом
Суд по делу Штепы перешел к просмотру видеоматериалов
Мэром Николаевки стала Елена Цыкунова
Славянской «Книге памяти» увеличили финансирование
Славянский полигон ТБО закрыли
Городской бюджет приняли с поправками
Мэр Славянска отчитался о работе за год
Юрий Луценко посоветовал и. о. замначальника Славянской прокуратуры уволиться по статье
Славянский районный совет принял бюджет-2017. Ждем правки
В Славянске заговорили о повышении квартплаты
© 1998-2016 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Чубаря, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Субсидии Славянску «в пути»»
Об этом сообщила первый заместитель УСЗН Ольга Лисицкая, отвечая на вопрос городского головы Вадима Ляха о судьбе компенсаций из госбюджета городским коммунальникам за предоставленные населению льготы и субсидии. Их, напомним, обещали выплатить до нового года.