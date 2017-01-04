 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Да будет свет!

Кому «Славгорводоканал» начислил по 4 «куба»

Антон Скворцов
4 января 2017 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Из сорока тысяч абонентов «Славгорводоканала», чье жилье оснащено приборами учета, треть успела передать показания в абонотдел до 15 декабря 2016 года, еще треть заплатила за воду до 20-го числа. Остальным 13 тысячам 275 абонентам, которые не сделали ни первого, ни второго, начислили по четыре кубометра на человека.

Таковы первые итоги реформы, внедряемой новым гендиректором предприятия Андреем Кийко. Общая сумма начислений третьей «категории» потребителей составила почти 280 тысяч гривен. 

Такая практика будет продолжаться еще в течение двух месяцев, после чего возможны два варианта. Либо абонент наконец передает показания, и ему делают перерасчет, либо, если по итогам трех начислений никакой реакции не последует, специалисты водоканала делают предположение, что в квартире никто не проживает. Что делать в таком случае - будут решать на комиссии.  

К слову: владельцы квартир, где нет приборов учета и где никто не живет, могут обратиться в водоканал с заявлением об опломбировке ввода питьевой воды. В этом случае плата начисляться не будет. 

Еще одно новшество: 

С нового года по всем вопросам абонентам следует обращаться к так называемому куратору, который ведет прием на первом этаже абонентского отдела водоканала. Доступ на второй и третий этажи будет ограничен, прием гендиректор и главный инженер будут вести по записи. 

 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Также в разделе

О выплате пенсий

— 4 января 2017 —

На выплату январских пенсий в декабре было профинансировано более 93 миллионов гривен. Об этом сообщила начальник Славянского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Елена Литвиненко. 

Читать далее ⇒

Троллейбусникам подняли цену на электроэнергию: ожидается повышение тарифа на проезд

— 4 января 2017 —

С неприятного известия начался 2017 год для Славянского троллейбусного управления: с 1 января цена электроэнергии для предприятий горэлектротранспорта поднялась на 80%. Если в декабре киловатт электричества стоил 1,3 грн., то с нового года — 2 грн. 30 коп.

Читать далее ⇒

Городской бюджет приняли с поправками

— 29 декабря 2016 —

Сессия утвердила проект бюджета на 2017 год. За три дня, предшествовавшие этому событию, из Киева были получены контрольные цифры государственного бюджета, в связи с чем в первоначальный проект документа внесли корректировки.

Читать далее ⇒

Сколько получает мэр

— 29 декабря 2016 —

Сессия приняла решение об оплате труда руководящего состава горсовета на 2017 год.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Кому «Славгорводоканал» начислил по 4 «куба»»

Из сорока тысяч абонентов «Славгорводоканала», чье жилье оснащено приборами учета, треть успела передать показания в абонотдел до 15 декабря 2016 года, еще треть заплатила за воду до 20-го числа. Остальным 13 тысячам 275 абонентам, которые не сделали ни первого, ни второго, начислили по четыре кубометра на человека.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске собираются восстановить колесо обозрения

Славянские троллейбусы декоммунизировали

В Славянске открылось отремонтированное инфекционное отделение

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Керамическая традиция Славянска глазами украинских художников

«Святой Николай - детям Востока»

В Славянске прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Женщина умерла от менингита

Между Химиком и Черевковкой столкнулись два автобуса

Телефонные мошенники «развели» пенсионеров на 38 тысяч гривен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Ход трусцой

Плотские извращения

Легкие на подъем

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Достижения Кейна и Дефо, ассистент Фабрегас, лидерство «Челси»

7 секунд счастья

В НХЛ состоялись два матча «Зимней классики»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

4 января 2017

Керамическая традиция Славянска глазами украинских художников

В Славянске собираются восстановить колесо обозрения

Славянские троллейбусы декоммунизировали

В Славянске открылось отремонтированное инфекционное отделение

На строительство жилья для переселенцев объявлен новый тендер

Да будет свет!

Кому «Славгорводоканал» начислил по 4 «куба»

Женщина умерла от менингита

«Святой Николай - детям Востока»

О выплате пенсий

На улице Королева проблемы с водой

Троллейбусникам подняли цену на электроэнергию: ожидается повышение тарифа на проезд

В Славянске прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры

Что сделано в Славянске за год: отчет в цифрах

За 6 часов до Нового года: мост под Славянском Петр Порошенко открывал дистанционно

Первым ребенком-2017 в Славянске стал мальчик

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top