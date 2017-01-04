Кому «Славгорводоканал» начислил по 4 «куба»

|4 января 2017
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Из сорока тысяч абонентов «Славгорводоканала», чье жилье оснащено приборами учета, треть успела передать показания в абонотдел до 15 декабря 2016 года, еще треть заплатила за воду до 20-го числа. Остальным 13 тысячам 275 абонентам, которые не сделали ни первого, ни второго, начислили по четыре кубометра на человека.
Таковы первые итоги реформы, внедряемой новым гендиректором предприятия Андреем Кийко. Общая сумма начислений третьей «категории» потребителей составила почти 280 тысяч гривен.
Такая практика будет продолжаться еще в течение двух месяцев, после чего возможны два варианта. Либо абонент наконец передает показания, и ему делают перерасчет, либо, если по итогам трех начислений никакой реакции не последует, специалисты водоканала делают предположение, что в квартире никто не проживает. Что делать в таком случае - будут решать на комиссии.
К слову: владельцы квартир, где нет приборов учета и где никто не живет, могут обратиться в водоканал с заявлением об опломбировке ввода питьевой воды. В этом случае плата начисляться не будет.
С нового года по всем вопросам абонентам следует обращаться к так называемому куратору, который ведет прием на первом этаже абонентского отдела водоканала. Доступ на второй и третий этажи будет ограничен, прием гендиректор и главный инженер будут вести по записи.
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Из сорока тысяч абонентов «Славгорводоканала», чье жилье оснащено приборами учета, треть успела передать показания в абонотдел до 15 декабря 2016 года, еще треть заплатила за воду до 20-го числа. Остальным 13 тысячам 275 абонентам, которые не сделали ни первого, ни второго, начислили по четыре кубометра на человека.