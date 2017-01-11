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Да будет свет!

Рынок Форекс. Есть ли польза от миллионов на демо-счете?

Татьяна Ковалева
11 января 2017 Просмотров: 40 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Между торговлей на демонстрационном и реальном счете валютного рынка Форекс всегда была отчетливая грань, для перехода через которую требовалась особая подготовка. Современная литература довольно подробно описывает трудности перехода и психологические моменты в работе с реальным счетом. Но с чем связаны трудности торговли не виртуальными деньгами, и какие преимущества кроются в таком трейдинге?

Работать на демонстрационном аккаунте можно практически так же, как и на реальном, причем многие трейдеры стабильно получают здесь доход и даже становятся миллионерами. Вот только радость от этого звания такая же виртуальная, как и деньги на счете. За них вы не сможете приобрести нужные вещи или отдохнуть на понравившемся курорте. Получается, что вся эта торговля в один прекрасный момент приведет вас к разочарованию и истощению.

Давайте представим, что вы несколько месяцев ходите на работу, где усердно трудитесь и даже берете внеурочные. Но вместо заработной платы вы получаете лишь лист благодарности. Вряд ли такой подход заставит вас продолжить работу с прежним запалом. Аналогичная ситуация и с трейдингом на dax heute. Чем больше у вас виртуальный заработок, тем больше в голове появляется идей, куда бы вы могли применить полученные средства, будь они реальными. Но понимая, что все эти цифры остаются лишь на экране, появляется апатия, злость и в результате такая торговля начинает терять свою привлекательность, превращаясь в обычное нажатие кнопок.

Самое печальное во всем этом, это потеря смысла происходящего, а вместе с ним и навыков прибыльной торговли. Поэтому многие демо-миллионеры в определенный момент времени разочаровываются и начинают «сливать» свои депозиты.

Безусловно, никто не призывает после первых месяцев обучения пополнять реальный аккаунт всеми имеющимися деньгами и вовсю окунаться в торговлю. Стоит найти тот момент, когда работа с тренировочным аккаунтом начинает приносить пусть небольшой, но стабильный доход. С этого времени можно переходить к торговле реальными деньгами. В таком случае вы будете тщательно взвешивать каждую сделку, а любую потерю неоднократно пересмотрите и проанализируете. Ведь вряд ли кому-то нравится терять свои кровно заработанные средства.

Сразу надеяться на получение огромной прибыли не стоит. Даже если за первый месяц у вас выйдет доход в 30 долларов с тысячи, его тоже можно считать вполне достойным результатом, ведь это целых 3%. Обязательно снимите со счета свой первый заработок и почувствуйте вкус реальных денег, которые достались вам трудом и стараниями. Понятно, что на новенький автомобиль этих денег не хватит, но для приобретения какой-либо значимой вещицы, которая станет для вас символом первой победы – самое то. Только так вы сможете правильно перейти с тренировочного аккаунта к реальной торговле и получить при этом моральное удовлетворение. В таком случае торговля на автомате отойдет в сторону, предоставив место трезвому и расчетливому трейдингу.

Стоит помнить про еще одну важную деталь: торговля на реальном счете проявляет все эмоции трейдера. Его жадность, страх, азарт становятся ощутимым барьером, о котором раньше многие даже и не подозревали. Пока вы не научитесь справляться с собственными психологическими факторами на рынке forex, получение прибыли будет оставаться для вас все таким же сложным и непредсказуемым мероприятием. Когда же вся алчность и жадность улягутся, уступив место здравому смыслу и хладнокровному расчету, торговля также станет более спокойной и прибыльной. К сожалению, получить такой значимый результат сразу не удастся. Некоторые трейдеры для этого работают годами, но победа в этом случае точно стоит того.

Демонстрационный счет не должен становиться для вас подобием казино или спортивной игрой. Здесь нужно осваивать интерфейс торговой платформы, знакомиться с основными моментами трейдинга, проверять стратегии и индикаторы. В таких случаях демонстрационный счет является отличным подспорьем, которое позволяет сохранить трейдеру свои деньги и научиться многому новому.

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Комментарии к статье «Рынок Форекс. Есть ли польза от миллионов на демо-счете?»

Между торговлей на демонстрационном и реальном счете валютного рынка Форекс всегда была отчетливая грань, для перехода через которую требовалась особая подготовка. Современная литература довольно подробно описывает трудности перехода и психологические моменты в работе с реальным счетом. Но с чем связаны трудности торговли не виртуальными деньгами, и какие преимущества кроются в таком трейдинге?

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