Как отразится повышение «минималки» на бюджетной сфере Славянска

С начала текущего года в соответствии с госбюджетом-2017 в Украине установлен новый размер минимальной заработной платы – 3200 грн. К каким изменениям это привело в масштабах городского бюджета, журналисты «ТВ плюс» поинтересовались у начальника управления финансов Славянского горсовета Игоря Ковалева.

Дотация и тарификация

Следует отметить, что на местном уровне перерасчет зарплат, выплачиваемых за счет городской казны, коснулся не всех бюджетных учреждений. К примеру, сферы здравоохранения и образования продолжают финансироваться из госбюджета, и последнее увеличение «минималки» учтено в общей сумме целевых государственных субвенций. Так, в наступившем году на систему образования Славянска государство выделяет 86,4 млн. грн., на систему здравоохранения – 101 млн. грн.

Следует отметить, что государство дотирует лишь фонд заработной платы, коммунальные затраты детсадов, школ и лечебных учреждений предписывается оплачивать за счет местных средств.

Что касается размера минимальной зарплаты медицинских и педагогических работников Славянска, то она определяется по специально разработанной тарифной сетке. Другими словами, установленного правительством уровня 3,2 тыс. грн.

Определенные сложности, как предполагает Игорь Ковалев, могут возникнуть у городских коммунальных предприятий, фонд оплаты труда в которых формируется на основании объема выполненных работ. Поскольку в сегодняшних тарифах на коммунальные услуги (обслуживание жилфонда, лифтов, дорог, инженерных сетей и прочих коммуникаций) повышение «минималки» не заложено, предприятиям, возможно, придется пересматривать стоимость оказываемых услуг. Альтернативным вариантом может стать реорганизация. Но, по мнению работников коммунальной сферы, это чревато снижением качества и объемов выполняемых работ.

Доходная часть бюджета

Если говорить о работниках учреждений и организаций, финансируемых непосредственно из городского бюджета Славянска, то здесь повышение минимальной зарплаты коснулось, в первую очередь, технического персонала – водителей, уборщиц и т.д. С 1 января эти работники стали зарабатывать 3200 грн., уровнявшись, таким образом, с низшим звеном госслужащих. Впрочем, есть в этом изменении и сомнительный аспект, ведь такое увеличение может отразиться на оформлении субсидии, считает начальник городского финуправления. От редакции добавим, что, по обещаниям чиновников Кабмина, повышенная зарплата будет учитываться при расчете субсидий лишь в следующем отопительном сезоне.

В целом, по словам Игоря Ковалева, изменение уровня минимальной заработной платы на городском бюджете скажется позитивно, ибо ее увеличение автоматически расширяет базу местных доходов. Начальник управления подчеркнул, что наращивание местных сборов в городской бюджет наблюдалось еще в прошлом году. Произошло это из-за того, что на территории Славянска зарегистрировались многие предприятия, работавшие ранее на временно оккупированных территориях. Кроме того, в городе разместились многие областные бюджетные организации, также перечисляющие теперь налоги в местный бюджет.

Как показывают произведенные специалистами расчеты, в 2017 году суммарное поступление единого налога на доходы физических лиц вырастет в Славянске, в сравнении с 2016 годом, на 17 % , т. е. до 234 млн. грн. Таким образом, оперируя общими показателями, можно говорить о том, что внедренные правительственным постановлением изменения в части местных бюджетов городу пойдут на пользу. Как это скажется на благосостоянии каждого отдельного жителя, ответить пока нельзя.