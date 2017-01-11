Кто оплатит проезд льготников по железной дороге

|11 января 2017
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Руководство Лиманского регионального филиала Донецкой железной дороги предлагает руководству Славянска компенсировать из местного бюджета расходы на перевозку льготников. С чем это связано, представители предприятия объяснили на встрече с депутатами Славянского горсовета, которая состоялась в исполкоме в декабре минувшего года.
Заместитель главного инженера филиала Вадим Савченко объяснил, что расходы, связанные с перевозкой льготных категорий пассажиров пригородными поездами и поездами дальнего следования, традиционно возмещались из государственного бюджета. В 2016 год компенсации отменили, переложив тем самым проблему на местные власти.
Вадим Савченко объяснил, что пригородные, равно как и прочие пассажироперевозки, всегда были убыточными. «При отсутствии компенсаций, с каждой гривни всего 4,5-5 копеек имеем отдачу. 95% убытка фактически, - говорит он. - Такое отношение государства к железнодорожному транспорту, в частности к пригородным перевозкам, привело к тому, что отрасль находится на граны выживания».
Ситуацию, по его словам, усугубляет «переформатирование» железнодорожной структуры: если ранее депо пригородных поездов базировалось в Ясиноватой, то теперь оно находится в Лимане. «Нужно организовывать для перевозок людей заново депо, а мы не имеем элементарных оборотных средств. Фактически, денег хватает только, чтобы оплачивать счета за электроэнергию», - говорит Савченко. Остальные расходы, по его словам, покрываются за счет грузоперевозок.
В отсутствие компенсаций руководство железной дороги может отменить пригородные рейсы. «Ясно, что мы не отменим все пригородные поезда, потому что это вызовет социальный взрыв. Но начальник филиала вправе снизить их до минимума. Кому будет легче, если вместо 4-5 пригородных поездов будет ходить одна пара?» - поинтересовался он у представителей депутатского корпуса.
В случае Славянска речь идет о сумме в 1 млн. 733 тысячи гривен. Больше насчитали только Константиновке – примерно на сто тысяч. Порядка миллиона гривен у Краматорска, Мариуполя, Волновахи и Лимана. При этом, отмечают представители филиала, ряд властей Донецкой и Луганской областей уже согласились компенсировать издержки на перевозку льготников. Так, Волновахская райадминистрация уже перечислила 175 тысяч гривен, Бахмутская — 271 тысячу, Лиманский горсовет — 660 тысяч.
Несмотря на приведенные аргументы, депутаты восприняли озвученную информацию неоднозначно. Камнем преткновения стал механизм начислений. Представители филиала объяснили, что проводят расчеты по утвержденной методике, согласно которой сумма возмещения «привязана» к местонахождению кассы, в которой пассажир приобретает билет. Если проездной документ был куплен в населенном пункте Славянского района, компенсации относят к району, если в городе – к городу. Подсчет количества льготников ведется автоматически.
В свою очередь, секретарь горсовета Жан Ким обратил внимание на то, что билеты на электрички в Славянске покупают отнюдь не только местные. «Я далек от мысли, что наши жители едут в район на рынок, в магазин и так далее. Все наоборот – район приезжает к нам. Они уезжают с нашего вокзала. Но мы должны платить, я считаю, только за наших жителей», - говорит он. По мнению Кима, должна быть выработана альтернативная методика подсчета льготников, которая позволит «отсеять» жителей других населенных пунктов и показать реальное число славянцев, пользующихся услугами пригородного сообщения. К сожалению, обсуждения предложения не последовало, хотя было бы интересно узнать, возможна ли подобная методика в принципе и примет ли ее подсчеты во внимание руководство железной дороги.
По мнению обеих сторон, идеальным вариантом стала бы монетизация льгот. В этом случае все вопросы относительно места проживания пассажиров были бы сняты. Но от местных властей здесь не зависит ничего – вопрос находится исключительно в сфере компетенции законодательной власти.
P. S.: Тема компенсаций за перевозку льготников железнодорожным транспортом осталась открытой. Соответствующую статью расходов в бюджет на 2017 год не включили. Надо полагать, диалог городских властей с руководством Лиманского филиала Донецкой железной дороги в данном вопросе будет продолжаться.
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Комментарии к статье «Кто оплатит проезд льготников по железной дороге»
Руководство Лиманского регионального филиала Донецкой железной дороги предлагает руководству Славянска компенсировать из местного бюджета расходы на перевозку льготников. С чем это связано, представители предприятия объяснили на встрече с депутатами Славянского горсовета, которая состоялась в исполкоме в декабре минувшего года.