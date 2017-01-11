Куда жителям Николаевки обращаться за социальной помощью

Начиная с этого года, для оформления всех видов социальной помощи жителям Николаевки следует обращаться в районное управление УСЗН.

Об этом сообщила первый заместитель начальника Славянского управления соцзащиты Ольга Лисицкая. Изменение связано с тем, что Николаевский горсовет уже не является административной единицей Славянского, а входит в юрисдикцию Славянского района. Районное УСЗН находится в Славянске по адресу: ул. Банковская, 70 (рядом с детско-юношеской спортивной школой).