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Фотофакт

Урбанистическое «убранство»

Что изменилось при назначении пособий

Светлана Вьюниченко
12 января 2017 Просмотров: 85 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Увеличившийся прожиточный минимум внес изменения в размеры некоторых видов пособий и льгот, которые назначает УСЗН. Изменению подверглись те пособия, которые назначаются исходя из этого показателя.

Как рассказала заместитель начальника УСЗН Екатерина Пасечник, неизменным осталось пособие, которое выплачивается при рождении ребенка. Его размер по-прежнему составляет 41,280 тыс. грн. Эта сумма, как и ранее, выплачивается таким образом: 10,320 тыс. родители получают сразу, далее ежемесячно на протяжении 3 лет им выплачивают по 860 грн. 

Увеличился размер выплат на детей, находящихся под опекой или попечительством. Теперь на ребенка до 6 лет он максимально составляет 2710 грн. В декабре, с ростом прожиточного минимума этот показатель составит 2984 грн. Опекуны ребенка возрастом от 6 до 18 лет получат соответственно 3378 грн. в начале года и 3720 гривен в конце. 

- Однако это не означает, что всем опекунам будет начислен максимальный размер пособия. Он рассчитывается исходя из всех выплат, которые начисляются на ребенка. Например, пенсии по потере кормильца и других, - объясняет замначальника управления.

Выросли и пособия одиноким матерям. Теперь их максимальный размер на ребенка до 6 лет составляет 1355 грн. В декабре он подрастет до 1492 грн. Пособие на ребенка от 6 до 18 лет составляет 1689 и 1860 грн. соответственно. Екатерина Пасечник напоминает, что данный вид пособия рассчитывается исходя из разницы между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи. Отметим, что преимущественное большинство работающих одиноких мам это пособие не получает. 

Пособие на ребенка-инвалида до 6 лет с надбавкой на уход составляет 1550 грн. (подгруппа А — 2227 грн.). В декабре эта сумма вырастет до 1707 грн. (2453 грн). Дети от 6 до 18 лет получат 1717 (подгруппа А — 2561 грн.) и 1891 грн. (2821 грн) соответственно. 

- В соответствии с изменениями в законе «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам» надбавка на уход для деток-инвалидов подгруппы А будет выплачиваться независимо от того, работает ли мама, - объясняет замначальника УСЗН. Размер надбавки составляет почти 1 тыс. грн.

А вот изменения, внесенные в закон «О психиатрической помощи» уменьшил размер пособия по уходу за инвалидами I-II групп по психиатрическому заболеванию. Ранее размер такого вида соцпомощи рассчитывался исходя из минимальной зарплаты. Теперь его привязали к прожиточному минимуму. В 2016 году максимальный размер пособия составлял 1550 грн. С января 2017-го он равен 1544 грн. Правда, при росте прожиточного минимума подрастет и размер пособия. Так, к декабрю он составит 1700 грн. 

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На данном этапе рост минимальной зарплаты не повлияет на расчет субсидий. При назначении субсидии берется размер доходов за минувший год. Таким образом, если правительство не выдаст новых указаний, в 2017 году за основу будут браться доходы 2016 года, когда минимальная зарплата была от 1200 до 1600 грн. Поэтому новая «минималка» ударит по льготникам не ранее 2018 года. Об этом рассказала заместитель начальника Славянского УСЗН Екатерина Пасечник. 

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Комментарии к статье «Что изменилось при назначении пособий»

Увеличившийся прожиточный минимум внес изменения в размеры некоторых видов пособий и льгот, которые назначает УСЗН. Изменению подверглись те пособия, которые назначаются исходя из этого показателя.

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