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Фотофакт

Урбанистическое «убранство»

Стоимость питания в детских садах пока остается прежней

Светлана Вьюниченко
12 января 2017 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В конце минувшего года славянский городской отдел образования провел опрос среди родителей воспитанников дошкольных учреждений. Темой его стало возможное повышение стоимости питания в детских садах.

Как рассказала главный специалист гороо Виктория Когут, анкета, которую раздали в садиках, содержала три варианта ответа: «согласны ли вы увеличить оплату, чтобы нормы питания детей исполнялись на 100%?», «оставить все, как есть», «увеличить на 20-30». 

Напомним, что на данный момент в группах с 10,5-часовым пребыванием детей стоимость дневного питания равняется 13,2 грн. на человека. В группах с 12-часовым режимом — 15 грн., в санаторных — 16,6 грн., в ясельных — от 9,5 до 12 грн. в зависимости от режима пребывания ребенка. При этом, как говорит заместитель городского головы Юрий Подлесный, нормы питания в дошкольных учреждениях города выдерживаются приблизительно на 55%. 

Чтобы довести их до утвержденного министерством показателя, стоимость дневного питания в группах с 10,5-часовым пребыванием детей придется поднять до 27 грн. В группах с 12-часовым режимом — до 32 грн., в санаторных — до 42 грн., в ясельных — от 17 до 25 грн. В таком случае родительская оплата составит 16,2 грн., 19,2 грн., 25,2 грн., 10,5 грн. и 15 грн. в день соответственно. В месяц размер родительского «взноса» в питание детей в среднем будет равен 350 грн.

- В проведенном опросе приняли участие родители 2942 детей, - рассказывает Виктория Когут. - По его результатам стало понятно, что довести показатели до нормы согласны 34% опрошенных, еще 31% респондентов готов увеличить стоимость платы за питание на 20-50%. Остальные, а таких 35%, считают, что нужно оставить все на уровне 2016 года.

Проведя анализ, сотрудники гороо пришли к выводу, что в целом 65% родителей согласны поднять плату за питание. Вопрос — в сумме, на которую это необходимо сделать. На данном этапе результаты этого исследования изучает руководство города. Когда будет принято окончательное решение, его  доведут до сведения общественности.

Добавим, что и сотрудники гороо, и заместитель мэра считают, что «удержать ситуацию на уровне 2016 года», скорее всего, не удастся. Повышение минимальной заработной платы уже привело к росту цен на продукты. На очереди — энергоносители, топливо и другие расходы.

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Комментарии к статье «Стоимость питания в детских садах пока остается прежней»

В конце минувшего года славянский городской отдел образования провел опрос среди родителей воспитанников дошкольных учреждений. Темой его стало возможное повышение стоимости питания в детских садах.

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