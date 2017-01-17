За месяц в Славянске «закрылись» полторы тысячи предпринимателей

|17 января 2017
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Массовое закрытие деятельности физлицами-предпринимателями, которое в последнее время происходит по всей Украине, не обошло стороной и Славянск. По данным местного отдела регистрации юридических лиц и ФЛП, за последний месяц заявления о прекращении предпринимательской деятельности подали более полутора тысяч человек.
Причиной этого стало двукратное увеличение единого социального взноса (до 704 гривен) и необходимость его уплаты даже в том случае, если предприниматель временно не получает прибыль. И хотя данные изменения стали действовать с 1 января, многочисленные обращения по поводу закрытия предпринимательства начались уже в середине декабря. Люди бросились прекращать деятельность, как только узнали о грядущих с нового года пертурбациях, рассказывает государственный регистратор отдела регистрации юрлиц и ФЛП Ольга Огурцова. Вызванный нововведениями ажиотаж оказался столь велик, что очередь достигала ста человек в день. К настоящему моменту общее количество зарегистрированных в городе физлиц уменьшилось более чем на 10%. Если на начало декабря их насчитывалось около 12 тысяч, то сейчас - порядка 10,5 тысячи.
Процедура прекращения предпринимательской деятельности особой сложности не представляет. Заявителю необходимо предоставить регистрационную карточку формы 12 (ее можно скачать на сайте Министерства юстиции либо приобрести в кабинете 113, образец заполнения имеется на информационном стенде на первом этаже), паспорт и идентификационный код. Закрытие СПД осуществляется бесплатно.
Консультацию по всем вопросам, связанным с прекращением, регистрацией предпринимательской деятельности и прочим, можно получить в отделе регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (2 этаж, кабинет 218).
Между тем, отмечает Ольга Огурцова, в некоторых случаях процедура прекращения предпринимательской деятельности усложняется. Существует категория физлиц, которым прежде необходимо пройти ряд дополнительных шагов. Речь идет о лицах, которые зарегистрировались до 2004 года, но затем нашли другую работу и попросту забыли о том, что являются субъектами хозяйственной деятельности. Вспоминают об этом порой случайно, к примеру, невзначай обнаружив в документах регистрационное свидетельство. В подобных случаях для начала необходимо зарегистрироваться в Едином госреестре, который был создан в упомянутом году, и только затем собственно закрываться.
Кроме того, существует определенная часть предпринимателей, которые покинули пределы страны из-за военных действий 2014 года. Они могут «закрыться» с помощью оставшихся в городе родственников или знакомых, прислав им нотариально оформленную доверенность.
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Гражданам, в чьих паспортах фигурируют советские названия улиц, Ольга Огурцова рекомендует вначале посетить кабинет №104, где в паспорт поставят штамп с новым адресом. Это касается тех, кто обращается в отдел для регистрации предпринимательской деятельности, а также действующих физлиц, которым необходимо внести изменения в документы в связи со сменой видов деятельности, адреса, фамилии и т. п.
Тем временем, параллельно с повальным закрытием хозяйственной деятельности физлицами наблюдается и обратный процесс. Начиная с 11 января, в отдел поступило около двух десятков заявлений на регистрацию ФЛП. В основной своей массе это люди, которые много лет работали неофициально, а теперь решили легализовать свою деятельность, опасаясь проверок и заоблачных штрафов.
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Массовое закрытие деятельности физлицами-предпринимателями, которое в последнее время происходит по всей Украине, не обошло стороной и Славянск. По данным местного отдела регистрации юридических лиц и ФЛП, за последний месяц заявления о прекращении предпринимательской деятельности подали более полутора тысяч человек.