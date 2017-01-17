В энергонадзоре появится «Личный кабинет»

— 17 января 2017 —

Массовое закрытие деятельности физлицами-предпринимателями, которое в последнее время происходит по всей Украине, не обошло стороной и Славянск. По данным местного отдела регистрации юридических лиц и ФЛП, за последний месяц заявления о прекращении предпринимательской деятельности подали более полутора тысяч человек.

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