|17 января 2017
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Возможно, уже с конца января жители Славянска смогут пользоваться услугой «Личный кабинет» при расчетах за злектроэнергию.
Об этом сообщила начальник Центра обслуживания клиентов Виктория Цымбал. По ее словам, в настоящее время идет процесс подключения базы данных к центральным серверам.
«Личный кабинет», в частности, даст возможность клиентам отслеживать начисления и лично вносить показания приборов учета.
— 17 января 2017 —
Массовое закрытие деятельности физлицами-предпринимателями, которое в последнее время происходит по всей Украине, не обошло стороной и Славянск. По данным местного отдела регистрации юридических лиц и ФЛП, за последний месяц заявления о прекращении предпринимательской деятельности подали более полутора тысяч человек.
— 12 января 2017 —
В конце минувшего года славянский городской отдел образования провел опрос среди родителей воспитанников дошкольных учреждений. Темой его стало возможное повышение стоимости питания в детских садах.
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Комментарии к статье «В энергонадзоре появится «Личный кабинет»»
Возможно, уже с конца января жители Славянска смогут пользоваться услугой «Личный кабинет» при расчетах за злектроэнергию.