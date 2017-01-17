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Фотофакт

Урбанистическое «убранство»

В энергонадзоре появится «Личный кабинет»

Антон Скворцов
17 января 2017 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Возможно, уже с конца января жители Славянска смогут пользоваться услугой «Личный кабинет» при расчетах за злектроэнергию.

Об этом сообщила начальник Центра обслуживания клиентов Виктория Цымбал. По ее словам, в настоящее время идет процесс подключения базы данных к центральным серверам. 

«Личный кабинет», в частности, даст возможность клиентам отслеживать начисления и лично вносить показания приборов учета.

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Комментарии к статье «В энергонадзоре появится «Личный кабинет»»

Возможно, уже с конца января жители Славянска смогут пользоваться услугой «Личный кабинет» при расчетах за злектроэнергию.

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