Мэр Славянска: «Пришли «проверяющие» - вызывайте полицию»

|18 января 2017
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Городской голова Вадим Лях прокомментировал информацию о проверках, которая в последнее время будоражит частных предпринимателей.
По его словам, ответственность за нарушения предусмотрена правительственным постановлением, которое вступило в силу с 1 января и предусматривает штрафы от 9 до 320 тысяч гривен. Между тем, механизма, согласно которому должны осуществляться проверки, еще нет — он должен быть разработан в течение трех месяцев.
Также мэр сообщил, что контролирующие функции делегированы, кроме всего прочего, местным советам. Для этого при исполкоме в будущем может быть создан специальный отдел.
Однако, рассказывает Вадим Лях, в последние дни ему поступает информация о том, что некие проверки уже начались. При этом предпринимателям, которых якобы на чем-то «поймали», предлагают решить вопрос за определенную мзду, минуя официальный штраф. Между тем, руководство правоохранительных органов и налоговой инспекции утверждает, что никаких распоряжений относительно проведения проверок не поступало, говорит Вадим Лях. Мэр уверен, что ситуацией воспользовались нечистые на руку граждане. «Кроме как мошенниками, назвать этих людей не могу, - сказал он. - Уже слышу, что закрываются целые сети. Рассказывают, что из Мариуполя какая-то группа работает. Проверил эту информацию — никто из правоохранительных органов такие проверки не проводит».
Бизнесменам мэр советует продолжать спокойно работать, а в случае, если придут «проверяющие», - тут же вызывать полицию.
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Городской голова Вадим Лях прокомментировал информацию о проверках, которая в последнее время будоражит частных предпринимателей.