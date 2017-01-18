«Человек в беде» финансирует создание рабочих мест для переселенцев

Чешская негосударственная организация «Человек в беде» («People in need») объявляет о начале приема заявок на получение денежных грантов в рамках проекта «Стимулирование создания новых рабочих мест для внутренне перемещенных лиц».

Проект создан с целью поддержки действующего малого и среднего бизнеса, намеренного расширяться и создавать новые рабочие места для переселенцев, которые постоянно проживают на территории Донецкой области.

Гранты предоставляются на условиях совместного финансирования - получатель обязан предварительно инвестировать в развитие бизнеса собственные средства - не менее 40% от суммы гранта. Максимальная сумма гранта составляет 152 тысячи гривен из расчета не более 38 тысяч гривен для создания одного рабочего места. Таким образом, количество создаваемых рабочих мест не может превышать четырех.

Стоит отметить, что гранты предоставляются только действующим и опытным предприятиям (предпринимателям), которые смогут доказать возможность расширения бизнеса и предоставят краткое, но достаточное технико-экономическое обоснование. Создаваемое рабочее место должно находиться на территории Донецкой области. Не будут рассматриваться заявки, связанные с созданием нового бизнеса (стартапы).

Ссылка для ознакомления с детальными условиями участия в проекте и заполнения заявки для получения гранта, перейдите по ссылке.