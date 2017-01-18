Снести дерево стало дороже

В 2017 году в Славянске изменились показатели, которые используются для расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений. Соответствующие нормативы были утверждены на заседании исполкома 4 января.

Для расчета восстановительной стоимости используется так называемый показатель создания зеленого насаждения. Отныне для деревьев он составляет 520 грн., для кустарников – 316,8 грн., для газонов и цветников (из расчета на 100 квадратных метров площади) – 3 тыс. 614,4 грн. и 45 тыс. 709,2 грн. соответственно.

По сравнению с 2016 годом, показатели создания для деревьев увеличились на 56 гривен, для кустарников – на 14,4 грн., для цветников – на 140,4 грн., для газонов – на 48 гривен.

Восстановительная стоимость оплачивается юридическими либо физическими лицами при вынужденном сносе зеленых насаждений в ходе строительства, передачи земельного участка в собственность или его продажи. Она вычисляется по специальной формуле и зависит от качественного состояния зеленого насаждения, места расположения его в черте города и т. д. Конечная величина существенно отличается от размера показателей. К примеру, восстановительная стоимость деревьев варьируется от 800 до 3,5 тысячи гривен.