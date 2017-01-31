В Славянске ожидается повышение тарифов на проезд

Ранее мы сообщали, что проезд в троллейбусах будет дорожать из-за январского повышения цен на электроэнергию. Позже выяснилось, что электротранспортом дело не ограничится: расценки на свои услуги собираются повысить и автоперевозчики. По предварительной информации, проезд в троллейбусах будет стоить 2,5 грн., в автобусах — 4-4,5 гривни. Впрочем, эти цифры могут быть пересмотрены в ходе процедуры согласования с городскими властями.

Общественное обсуждение новых тарифов должно состояться в исполкоме в четверг, 2 февраля.