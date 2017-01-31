В Славянске ожидается повышение тарифов на проезд

|31 января 2017
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Славянские перевозчики намерены повысить тарифы на проезд в общественном транспорте.
Ранее мы сообщали, что проезд в троллейбусах будет дорожать из-за январского повышения цен на электроэнергию. Позже выяснилось, что электротранспортом дело не ограничится: расценки на свои услуги собираются повысить и автоперевозчики. По предварительной информации, проезд в троллейбусах будет стоить 2,5 грн., в автобусах — 4-4,5 гривни. Впрочем, эти цифры могут быть пересмотрены в ходе процедуры согласования с городскими властями.
Общественное обсуждение новых тарифов должно состояться в исполкоме в четверг, 2 февраля.
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• «Донецкоблэнерго» открыл для славянцев «Личный кабинет»
• В понедельник в Славянске полдня стояли троллейбусы
• В Славянске побывал замминистра молодежи и спорта
• Флешмоб в память о героях Крут
• Факельное шествие в Славянске: суд, взрыв, митинг
29 января 2017
• Достижения Костюк, Федерера и младшей-Уильямс на кортах Мельбурна
• Юношеская сборная ООШ №4 стала победителем соревнований по волейболу
27 января 2017
• Кто будет платить «за дождь»
• Ремонт дома Александрова обещают закончить в этом году
• Инвестиционный проект «Жилье для переселенцев» снова под угрозой срыва
26 января 2017
• Реконструкция Шелковичного парка затягивается, но не отменяется
• Платформа инициатив «Теплица» ищет помещение для долгосрочной аренды
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Славянские перевозчики намерены повысить тарифы на проезд в общественном транспорте.