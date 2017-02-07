Проезд в Славянске подорожает на гривню

В недалеком будущем в Славянске должно произойти повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Новые расценки уже прошли обсуждение с общественными организациями и были рассмотрены профильной депутатской комиссией городского совета.

СТРУ: ВЫРУЧКИ НЕ ХВАТАЕТ ДАЖЕ НА ОПЛАТУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Встреча руководителей предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, с главами городских организаций ветеранов и инвалидов состоялась в стенах исполкома 2 февраля.

Первым взял слово директор СТрУ Сергей Иванченко. Он напомнил, что главной причиной повышения тарифа с 1,5 на 2,5 грн. стало 80%-ное подорожание электроэнергии для предприятий горэлектротранспорта с 1 января. По его словам, перевозки и без того были убыточными: так, по итогам работы за минувший год себестоимость проезда одного пассажира составила 3 гривни 30 копеек. Теперь же выручки, которую собирают кондукторы, перестало хватать даже на расчеты с энергопоставщиком.

Кроме того, рассказал Сергей Иванченко, существенно повысились цены на запчасти, материалы и прочие составляющие тарифа. К примеру, стоимость одной шины подскочила с 3850 до 6450 гривен, аккумулятора — с 2104 до 3050 грн. «Это цены 2016 года. В этом году, наверное, вновь будет подорожание», - отметил он.

Также Сергей Иванченко подчеркнул, что Славянск стал одним из немногих городов Украины, где в 2016 году расценки на проезд не повышались. По его сведениям, практически все предприятия горэлектротранспорта в минувшем году увеличили стоимость своих услуг, и в этом готовят новое повышение.

По предварительным подсчетам, повышение тарифа на одну гривню позволит получить дополнительно 3,5 миллиона гривен в год. При этом СТрУ рассчитывает на помощь из городского бюджета, поскольку без нее «удержаться на плаву» предприятию будет крайне проблематично.

Добавим, что стоимость проездных билетов составит: для граждан — 105 гривен, для служебных поездок работников предприятий, организаций и учреждений — 125 грн., для учеников школ и лицеев — 35 грн., для студентов очной формы обучения — 52 гривни.

АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ: РОСТ ТАРИФОВ — МЕРА ВЫНУЖДЕННАЯ

От имени автоперевозчиков перед собравшимися выступил директор ЧП «Слав-Транс» Юрий Кононенко. Он сообщил, что тариф на проезд в автобусах планируется повысить до 4,5 гривни и назвал это вынужденной мерой. Причина очевидна — рост цен на ГСМ, запчасти и прочее. В частности, вновь подорожал метан — стоимость основного автобусного топлива с 1 февраля увеличилась на 1 гривню и составила 14,5 грн.

Юрий Кононенко привел данные на проезд в автобусах по другим городам и отметил, что рост тарифов происходит практически везде. К примеру, в Селидово проезд стоит 4 грн. (готовится повышение до 6 грн.), в Изюме — 5 грн., Харькове — 5-7 грн., Лимане — 3,5 грн. (будет повышаться до 4 грн.), Краматорске — 4 грн. (повышение тарифов будет рассматриваться после окончания конкурса на перевозку пассажиров), Бахмуте — 4 грн. (с февраля планируется повышение до 5 грн.).

При этом директор ЧП «Слав-Транс» выразил сожаление, что расценки на пассажироперевозки — единственное, что традиционно становится предметом для общественного обсуждения, в то время как дорожает абсолютно все. «Никто не обсуждает цены на горюче-смазочные материалы, запасные части, электроэнергию, продукты питания, коммунальные тарифы, лекарства», - подчеркнул он.

К ЧЕМУ ПРИШЛИ

Замечаний к собственно размерам тарифов у представителей общественных организаций не возникло. Их интересовали больше технические моменты - например, когда ждать следующего подорожания, почему на остановках нет расписания автобусов, будут ли летом ходить троллейбусы с Артема на Славкурорт и тому подобное.

Кроме прочих, был задан вопрос о контроле над выручкой в троллейбусах. Отвечая на него, Сергей Иванченко объяснил, что к кондукторам на предприятии зачастую возникают претензии - не все деньги, полученные от пассажиров, доходят до кассы. Как правило, нечистых на руку работников увольняют, но это не решает проблему – не факт, что на место уволенного придет кристально честный. Между тем, контроль на линии осуществляется только силами инженерно-технических работников предприятия. Одно время на работу брали штатных контролеров, но эта практика не оправдалась: между проверяющими и проверяемыми начинали возникать взаимные экономические интересы. «Первые дни эффект есть, потом - нет», - констатировал Иванченко. В связи с этим он призвал пассажиров при оплате за проезд не отказываться от талонов, провоцируя тем самым кондукторов на получение неправомерной выгоды. «В свете повышения минимальной заработной платы они будут 3200 грн., как минимум, получать. Тем, кто перевыполняет план, - платим премию», - заверил он.

Кроме обсуждения с организациями ветеранов и инвалидов, вопрос был вынесен на рассмотрение постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства, которое состоялось 6 февраля. В данном случае обсуждение носило сугубо информативный характер, поскольку согласование тарифов является прерогативой исполнительного комитета, а не городского совета. Иными словами, депутатов просто поставили в известность о том, что расценки будут повышаться, и дали возможность выразить свои соображения по этому поводу.

Народные избранники в подавляющем большинстве также согласились с доводами перевозчиков и необходимостью повышения цен на проезд. Против выступил лишь Сергей Савченко: он заявил, что стоимость проезда в автобусах следует оставить на прежнем уровне, поскольку с момента утверждения действующих расценок в 2015 году подорожания составляющих тарифа не произошло. В то же время, с повышением стоимости проезда в троллейбусах он согласился, отметив, что его можно поднять «хоть до трех гривен».

В свою очередь, представители автотранспортных предприятий назвали позицию депутата «популизмом».

Проект решения о повышении тарифов на проезд в троллейбусах был опубликован на сайте горсовета 27 января. Спустя 20 дней он будет вынесен на ближайшее заседание исполкома и после принятия соответствующего решения и опубликования вступит в силу. Произойдет это примерно в конце марта.

Ту же процедуру должны пройти тарифы на проезд в автобусах. Там проезд подорожает позже, поскольку соответствующий проект решения на сегодняшний день на сайте отсутствует.