Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть

Блокада железнодорожных путей, ведущих на неподконтрольные территории Донбасса, продолжается с 27 января. Ее организовали активисты, в том числе, демобилизованные военные. Нашла блокада и поддержку у некоторых народных депутатов. Люди, перекрывшие транспортную магистраль, выступают за прекращение «бизнеса на крови» - так они называют закупку угля в ОРДЛО.

Тем временем, непосредственно в Донецкой области блокада может вызвать определенные трудности. При печальном раскладе, они коснутся всей страны. Так, начиная со 2 февраля, Славянская ТЭС перешла на аварийный режим работы.

«Был отключен от сети блок 800, станция перешла работать на старую очередь. Это аварийный режим для отопления Николаевки и самой станции. После окончания запасов угля на складе наступит разморожение станции и города», - заявил руководитель департамента Славянской ТЭС Александр Бездольный.

7 февраля начальник Донецкого областного управления Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил о том, что блокада была прекращена. Однако уже 8 февраля стало ясно, что ни о каком прекращении речь не идет.

13 февраля состоялось заседание антикризисного энергетического штаба. На нем министерство топлива и энергетики и компания «Укрэнерго» предложили Кабмину ввести чрезвычайное положение из-за дефицита антрацитовой группы угля. Его, как известно, в Украине добывают лишь за линией разграничения. И.о. директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук сообщил, что на утро 13 февраля общие запасы антрацита на всех ТЭС страны составили 842 тыс. тонн.

«Введение чрезвычайного положения позволит перевести станции в режим минимального потребления. В результате потребление угля антрацитовой группы уменьшится до 20 тыс. тонн в сутки. Тогда запасов хватит приблизительно на 40 суток», - объяснил он.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик уточнил, что запасы антрацита составляют 927 тыс. тонн, и кризис в энергосистеме может начаться примерно через 14–45 дней, однако уже через 10 дней Украина столкнется с проблемой покрытия пиковых нагрузок.

«Мы должны понимать, что в любом случае перейдем к веерным отключениям, поскольку у нас не будет возможности покрытия «пиков», - порадовал министр.

В то же время на своей странице в соцсети «Фейсбук» участник блокады, нардеп Семен Семенченко отчитался, что, например, на Славянской ТЭС запасов угля хватит до 28 марта.

«Еще один фейк власти лопнул. Только что с Егором Соболевым были на Славянской ТЭЦ. В сухом остатке: запаса угля не на «три дня», а до 28 марта (!!!). Когда закончится уголь, можно топить газом, никаких веерных отключений из-за Славянской ТЭЦ не предвидится. Все снято на камеры украинских телеканалов", - пишет Семенченко.

Добавим, что накануне посещения СлавТЭС, парламентарий с товарищами побывал у губернатора Донетчины Павла Жебривского. Об этом визите руководитель области отчитался также в «Фейсбуке».

«Пригласил в Краматорск координаторов блокирования и народных депутатов Семена Семенченко и Тараса Пастуха. Также приехал Владимир Парасюк. Они озвучили свою позицию по поводу блокирования. Я им рассказал о реальной политической и экономической ситуации в области. И акцентировал, что нужно помнить - здесь прифронтовые территории, и к организации любых массовых акций следует подходить очень и очень взвешенно», - говорит губернатор.

Посетившая Краматорск вице-спикер парламента Ирина Геращенко предложила своим коллегам-нардепам работать в Раде. Что касается борьбы с контрабандой на линии разграничения, ее, считает вице-спикер, следует оставить правоохранительным органам.

Но пока полиция возбудила четыре дела по факту блокирования железнодорожного сообщения в Донецкой области. Первое досудебное расследование было начато 2 февраля по поводу блокирования переезда в Бахмуте, второе — 7 февраля, после захвата локомотива ЧМЕЗ-1835 на этом же переезде, третье — 10 февраля по факту блокирования переезда станции Кривой Торец и четвёртое — за захват электровоза РЛ8-1401 с 47 вагонами на этой же станции. Проводятся следственные действия.

Добавим, что если Кабмин одобрит введение режима ЧП, то, кроме Донецкой и Луганской, отключения электроэнергии коснутся Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областей.

Сложившуюся ситуацию многие городские и районные советы Донецкой области называют «приближением гуманитарной катастрофы» и принимают обращения к руководству страны с просьбой обеспечить прекращение блокады. Первыми такое обращение приняли депутаты Николаевского горсовета.