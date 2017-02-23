Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска

За два неполных месяца текущего года городской голова Славянска успел выдать 4 распоряжения по установке должностных окладов руководителям коммунальных предприятий.

Первое из них, датированное 4 января, определяет, сколько будет получать директор жэка №1 Светлана Сухачова. Оклад ей установили в связи с изменением размера тарифной ставки для сотрудников первого разряда основного производства. Кроме того, приняли во внимание обращение самого жэка и учли показатели работы предприятия.

Исходя из вышесказанного, в соответствии с законами Украины, должностной оклад директор жэка №1 составляет 8430 грн.

23 января городской голова озаботился окладом директора СТрУ Сергея Иванченко. В своем распоряжении мэр руководствовался теми же составляющими, что и в предыдущем документе. В расчет взяли новую тарифную ставку, рассмотрели обращение коллектива и показатели производства. Отметим, что в СТрУ, как следует из распоряжения, работают 150 человек, а объем выполненных работ составил 4 млн. 27 тыс. грн. В итоге должностной оклад Сергея Иванченко на сегодняшний день составляет 11520 грн.

3 февраля мэр выдал сразу два распоряжения, касающихся должностных окладов. Речь шла о директорах «Славгорводоканала» и Славянского управления капитального строительства.

В обоих случаях оклад изменили в связи с повышением минимальной зарплаты и обращением коммунальных предприятий. При этом показатели их работы в этот раз никто не учитывал.

Так, согласно распоряжению, оклад директора СлавУКСа Геннадия Дуброва составил 11526 грн. Гендиректору «Славгорводоканала» Андрею Кийко назначен оклад в сумме 11774 грн.

Отметим, что распоряжение по КП «Славгорводоканал» единственное, в котором не названы ФИО руководителя. Вероятно, в данном случае городской голова руководствовался логикой - гендиректора водоканала в Славянске меняются слишком часто, замаешься распоряжения подписывать.