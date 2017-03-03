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Фотофакт

Повышенная ямочность

Когда подорожает проезд в троллейбусах

Антон Скворцов
3 марта 2017 Просмотров: 56 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Исполком утвердил новые тарифы на проезд в городском электротранспорте. Стоимость разового проездного билета увеличена на одну гривню и установлена на уровне 2,5 грн.

При этом стоимость гражданского проездного составит 105 гривен, служебного - 125 грн., ученического — 35 грн., студенческого — 52 гривни.

Как сообщил директор СТрУ Сергей Иванченко, новые расценки вступают в действие с пятницы, 3 марта. 

Напомним, что в скором времени ожидается повышение тарифов на проезд в автобусах с 3,5 до 4,5 грн. Оно произойдет после того, как соответствующее решение будет утверждено исполкомом.

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Комментарии к статье «Когда подорожает проезд в троллейбусах»

Исполком утвердил новые тарифы на проезд в городском электротранспорте. Стоимость разового проездного билета увеличена на одну гривню и установлена на уровне 2,5 грн.

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