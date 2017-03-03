Утверждены новые тарифы на вывоз мусора

Для многоквартирных домов новый размер платы за услугу составит 10 грн. 92 коп. с человека в месяц вместо нынешних 7,59 грн., для частных домов — 11 грн. 58 копеек (теперешняя стоимость - 8,05 грн.).

Напомним, что КАТП объясняет необходимость подорожания, в первую очередь, увеличением затрат на вывоз ТБО, который, напомним, с 1 января с. г. осуществляется на региональный полигон между Краматорском и Дружковкой.

Новые тарифы вступят в действие с 1 апреля.