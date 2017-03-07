Когда теплосеть перестает топить

Нынешний март выдался на удивление теплым. Это обстоятельство отразилось на «Славянсктеплосети»: предприятие вносит корректировки в работу котельных с учетом состояния атмосферного воздуха.

Как сообщил директор теплосети Сергей Микитишин, когда температура поднимается выше 10 градусов, подогрев теплоносителя прекращается, и он подается в жилые дома в режиме «холостой» циркуляции. Происходит это примерно с 12 до 17 часов. В остальное время котельные работают в обычном режиме.