Когда теплосеть перестает топить

|7 марта 2017
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Нынешний март выдался на удивление теплым. Это обстоятельство отразилось на «Славянсктеплосети»: предприятие вносит корректировки в работу котельных с учетом состояния атмосферного воздуха.
Как сообщил директор теплосети Сергей Микитишин, когда температура поднимается выше 10 градусов, подогрев теплоносителя прекращается, и он подается в жилые дома в режиме «холостой» циркуляции. Происходит это примерно с 12 до 17 часов. В остальное время котельные работают в обычном режиме.
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• Команда ООШ №5 пробилась в финал областных соревнований «Школьной футзальной лиги Украины»
6 марта 2017
• «Серебро» Повх с личным рекордом и бронзовый покер
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по рукопашному бою
• Хэй вылетел за канаты ринга и проиграл
• Инспекция по благоустройству активизирует работу
• Задержан нарушитель, обворовывавший частные гаражи
• Игорю Шаповалову за взятку грозит до 10 лет
• Появится ли в Славянске улица имени Романа Напрягло
5 марта 2017
• «Сапфир-1» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Анна Музычук проиграла финал чемпионата мира по шахматам Тань-Чжунъи
• Украинская теннисистка Леся Цуренко завоевала третий титул в карьере
3 марта 2017
• Утверждены новые тарифы на вывоз мусора
• На пожаре погибла пенсионерка
• «Подрезала» знакомую и вызвала полицию
• Когда подорожает проезд в троллейбусах
• Исполком вновь отказался утверждать общественный совет
2 марта 2017
• Что жители Донецкой области ищут к 8 Марта
• В «Теплице» показали «Берестечко»
• В частном доме нашли заряд к РПГ
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Нынешний март выдался на удивление теплым. Это обстоятельство отразилось на «Славянсктеплосети»: предприятие вносит корректировки в работу котельных с учетом состояния атмосферного воздуха.