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Фотофакт

Родео на зеленой зоне

Когда теплосеть перестает топить

Антон Скворцов
7 марта 2017 Просмотров: 9 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Нынешний март выдался на удивление теплым. Это обстоятельство отразилось на «Славянсктеплосети»: предприятие вносит корректировки в работу котельных с учетом состояния атмосферного воздуха.

Как сообщил директор теплосети Сергей Микитишин, когда температура поднимается выше 10 градусов, подогрев теплоносителя прекращается, и он подается в жилые дома в режиме «холостой» циркуляции. Происходит это примерно с 12 до 17 часов. В остальное время котельные работают в обычном режиме.

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Комментарии к статье «Когда теплосеть перестает топить»

Нынешний март выдался на удивление теплым. Это обстоятельство отразилось на «Славянсктеплосети»: предприятие вносит корректировки в работу котельных с учетом состояния атмосферного воздуха.

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Утверждены новые тарифы на вывоз мусора

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«Подрезала» знакомую и вызвала полицию

Когда подорожает проезд в троллейбусах

Исполком вновь отказался утверждать общественный совет

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