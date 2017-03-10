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Фотофакт

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Бюджет-2016 оказался наполовину больше позапрошлогоднего

Антон Скворцов
10 марта 2017 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В минувшем году в бюджет Славянска поступило 988,6 млн. гривен - на 10,6% больше уточненного годового плана. Об этом сообщила заместитель начальника финансового управления Ирина Мизенко (на фото).

Без учета субвенций и других трансфертов в общий фонд городской казны мобилизовано 292,7 миллиона гривен, что больше плановых показателей на 25%. По сравнению с 2015 годом, размер поступлений вырос на 57,7%. Это произошло, главным образом, из-за повышения ставки подоходного налога с 15% до 18%, введения акцизного налога на нефтепродукты по ставке в евро, индексации платы за землю, а также увеличения ставок земельного и единого налога.

Лидером по наполнению доходной части бюджета традиционно остается налог с доходов физических лиц. Он принес в казну 201,5 миллиона гривен, или почти 70% всего объема поступлений. На втором месте - местные налоги и сборы (61,7 млн., или 21,1%), на третьем - акцизный налог с розничной торговли (24 млн., или 8,2%). 

Вместе с тем, размер поступлений в бюджет развития снизился в 2,6 раза и составил 879 тысяч гривен. В основном, это произошло из-за резкого — в 3,6 раза — уменьшения поступлений от продажи земли. Данная статья доходов принесла бюджету 553,1 тыс. грн., уменьшившись, по сравнению с 2015 годом, на полтора миллиона. Кроме того, на 32,2% снизились поступления средств от отчуждения объектов коммунальной собственности. Причиной этого стала продажа объектов меньшей площади и стоимости. 

Объем межбюджетных трансфертов составил 641,6 миллиона гривен, или 99,7% от уточненного плана на год. По сравнению с 2015 годом, он увеличился почти на 5%. 

Расходная часть городского бюджета в 2016 году составила 935,9 млн. гривен, или 99,7% от годовых назначений. 90,1% расходов общего фонда с учетом трансфертов из госбюджета было направлено на социальную сферу: соцзащиту (409,6 млн. грн., или 49,2% от общего фонда бюджета), образование (199,2 млн. гривен, или 24%), здравоохранение (121,8 млн. грн., или 14,6%), культуру (14,6 млн. грн., или 1,8%), физкультуру и спорт (5,1 млн., или 0,6%). 

Коммунальное хозяйство профинансировано в сумме 28,6 млн. гривен, или на 93% от годового плана. 

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Комментарии к статье «Бюджет-2016 оказался наполовину больше позапрошлогоднего»

В минувшем году в бюджет Славянска поступило 988,6 млн. гривен - на 10,6% больше уточненного годового плана. Об этом сообщила заместитель начальника финансового управления Ирина Мизенко (на фото).

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