В Славянске подорожал проезд в автобусах

|16 марта 2017
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Исполком Славянского горсовета на заседании 15 марта утвердил новые тарифы на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.
Тем самым стоимость проезда повышается с 3,5 грн. до 4 гривен 50 копеек. Решение вступает в силу со дня его опубликования — 16 марта.
Напомним, что с 3 марта на 1 грн. повысилась стоимость проезда в троллейбусах.
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• В Славянске обещают построить многоэтажки для переселенцев-госслужащих
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• Чем станет для Славянска обновленная библиотека - все в руках громады
• Славянск получил 25000 евро на проведение тренингов для подростков
• Долго ли Кобзону быть почетным гражданином Славянска
• В Славянске отпраздновали день рождения Тараса Шевченко
15 марта 2017
• Чем собираются застраивать пустырь за «Славгорводоканалом»
• Идут на прорыв: что произошло на блокпостах под Славянском и Краматорском
• На горе Карачун почтили память погибших украинских добровольцев
• Международная фотовыставка «День 2016»
• Поджигателям камыша грозят тюрьмой
• Как в Славянске убирают улицы
• О долге памяти воинам - бывшим и сегодняшним
14 марта 2017
• Команда юношей ООШ №4 Славянска – бронзовый призер областных соревнований по волейболу
• Экспозиция «АТО-2014» в краеведческом музее получила пополнение
• Славянцев наградили за подпольную работу в период оккупации
• Выставки, концерты и ликбез для малограмотных: как в Славянске отмечали День добровольца
13 марта 2017
• Семь наград славянских дзюдоистов
• «Бронза» сборной Украины в эстафете
• Интернет-магазин - новый шаг в развитии сети салонов элитных подарков «Валенсия»
• «КДЮСШ-Славхлеб» занял второе место на турнире в Белозерском
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Исполком Славянского горсовета на заседании 15 марта утвердил новые тарифы на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.