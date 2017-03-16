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Фотофакт

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В Славянске подорожал проезд в автобусах

Антон Скворцов
16 марта 2017 Просмотров: 11 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Исполком Славянского горсовета на заседании 15 марта утвердил новые тарифы на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Тем самым стоимость проезда повышается с 3,5 грн. до 4 гривен 50 копеек. Решение вступает в силу со дня его опубликования — 16 марта. 

Напомним, что с 3 марта на 1 грн. повысилась стоимость проезда в троллейбусах.

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Комментарии к статье «В Славянске подорожал проезд в автобусах »

Исполком Славянского горсовета на заседании 15 марта утвердил новые тарифы на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

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