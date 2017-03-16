В Славянске подорожал проезд в автобусах

Исполком Славянского горсовета на заседании 15 марта утвердил новые тарифы на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Тем самым стоимость проезда повышается с 3,5 грн. до 4 гривен 50 копеек. Решение вступает в силу со дня его опубликования — 16 марта.

Напомним, что с 3 марта на 1 грн. повысилась стоимость проезда в троллейбусах.