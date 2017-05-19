Горсовет Славянска пытается ликвидировать «уравниловку» в зарплатах врачей и педагогов

Поводом для этого стало вступление в силу закона «О государственном бюджете Украины на 2017 год», в соответствии с которым установлен уровень минимальной зарплаты в 3,2 тыс. грн.

В практическом применении данный нормативный акт привел к тому, что размер заработной платы младшего медперсонала и технических работников лечебных учреждений сравнялся с зарплатами высококвалифицированных врачей. Как объяснила начальник отдела здравоохранения Елена Джим, избежать «уравниловки» можно было бы путем дифференциации заработной платы согласно единой тарифной сетки и начисления надбавок за особые условия труда, однако в местном бюджете средств для этого нет. Впрочем, по информации чиновницы, даже без тарификации зарплаты в городской системе здравоохранения дефицит средств, необходимых для выполнения норм закона, составляет порядка 30 млн. грн., с учетом тарификации сумма возрастает до 49 млн. грн. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере образования, где объем недостающих финансов составляет 12 млн. грн.

Учитывая создавшуюся ситуацию, депутатскому корпусу Славянска предложили утвердить на ближайшей сессии письменное обращение, адресованное премьер-министру и председателю Верховной Рады с просьбой увеличить целевые субвенции для здравоохранения и образовательной сферы города, а также внести изменения в соответствующие законодательные акты.

Отметим, что следующее пленарное заседание городского совета Славянска запланировано на 5 апреля.