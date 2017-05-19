В Славянске прекращается выплата пенсий через «Сбербанк» и «Проминвестбанк»

|28 марта 2017
|Просмотров: 690
|
Начиная с 1 апреля, Пенсионный фонд Украины приостанавливает выплаты через банки с российским капиталом. Соответствующее решение принято во исполнение постановления СНБО от 15 марта «О применении персональных, специальных, экономических и других ограничительных мероприятий».
Об этом на аппаратном совещании 28 марта сообщила начальник Славянского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Елена Литвиненко.
В связи с этим пенсионерам, которые получают пенсии в филиалах «Сбербанка» и «Проминвестбанка», следует перевести их в другое финучреждение, филиал которого имеется в городе. В противном случае пенсию автоматически переведут на «Укрпочту».
19 мая 2017
• Разведчица «Тася» - какой Славянск запомнит фронтовика Второй мировой Татьяну Зайцеву
• Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки
• Детсад №26: «СлавУКС» выиграл суд, подрядчик подал апелляцию
• На Артема и в центре - снова автоворы
• Славянск получил оборудование для тренажерных площадок
• За сколько предлагают купить здание бывшего загса
• Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно
• Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен
18 мая 2017
• В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана
• Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»
• Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз
• «Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины
• «Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»
• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
• Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»
17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
• Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль
• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
12 мая 2017
— 19 мая 2017 —
Прием справок о составе семьи для назначения субсидий на летний период жителям частного сектора продлен на две недели — до 15 июня. Об этом сообщила начальник управления Елена Алехина.
— 10 мая 2017 —
На прошлой неделе сотрудники Славянского РЭСа начали замену приборов учета электроэнергии в многоэтажных домах микрорайона Лесной. Вместо счетчиков старого образца устанавливаются новые, которые способны передавать показания без участия человека.
— 10 мая 2017 —
С 1 мая в начислении субсидий вновь произошли изменения, регламентированы они постановлением Кабинета министров №300 от 26 апреля сего года. Как рассказали в славянском УСЗН, на сегодняшний день здесь идет подготовка документов для назначения субсидий по-новому.
— 4 мая 2017 —
В первый рабочий день после первомайских выходных на первом этаже исполкома можно было наблюдать огромную очередь: несколько десятков человек столпились в коридоре правого крыла админздания. Как выяснилось, все они — жители частного сектора и пришли в 102 кабинет.
Приветствую, гость! Вход
19 мая 2017
• Разведчица «Тася» - какой Славянск запомнит фронтовика Второй мировой Татьяну Зайцеву
• Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки
• Детсад №26: «СлавУКС» выиграл суд, подрядчик подал апелляцию
• На Артема и в центре - снова автоворы
• Славянск получил оборудование для тренажерных площадок
• За сколько предлагают купить здание бывшего загса
• Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно
• Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен
18 мая 2017
• В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана
• Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»
• Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз
• «Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины
• «Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»
• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
• Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»
17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
• Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль
• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
12 мая 2017
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске прекращается выплата пенсий через «Сбербанк» и «Проминвестбанк»»
Начиная с 1 апреля, Пенсионный фонд Украины приостанавливает выплаты через банки с российским капиталом. Соответствующее решение принято во исполнение постановления СНБО от 15 марта «О применении персональных, специальных, экономических и других ограничительных мероприятий».