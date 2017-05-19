В Славянске прекращается выплата пенсий через «Сбербанк» и «Проминвестбанк»

Начиная с 1 апреля, Пенсионный фонд Украины приостанавливает выплаты через банки с российским капиталом. Соответствующее решение принято во исполнение постановления СНБО от 15 марта «О применении персональных, специальных, экономических и других ограничительных мероприятий».

Об этом на аппаратном совещании 28 марта сообщила начальник Славянского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Елена Литвиненко.

В связи с этим пенсионерам, которые получают пенсии в филиалах «Сбербанка» и «Проминвестбанка», следует перевести их в другое финучреждение, филиал которого имеется в городе. В противном случае пенсию автоматически переведут на «Укрпочту».