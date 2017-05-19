Переселенцы штурмовали УСЗН

Как объяснила и. о. начальника управления Ольга Лисицкая, причиной ажиотажа стало поручение вышестоящего руководства о проведении дополнительных проверок фактов проживания внутренне перемещенных лиц. Из-за этого переселенцы ринулись в управление, чтобы засвидетельствовать свое присутствие в городе. Как правило, это те граждане, которых не удалось застать дома в ходе выездных проверок.

«То на рынке были, то в магазине, то в аптеке. А в понедельник все пришли», - говорит Ольга Лисицкая.

В понедельник работники УСЗН приняли около трехсот человек. На следующий день очереди возле входа в управление не наблюдалось.