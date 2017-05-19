Бесплатные лекарства будут доступны в 4 аптеках Славянска

|5 апреля 2017
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С 1 апреля в Славянске, как и во всей стране, начала действовать программа «Доступные лекарства», утвержденная Кабмином. Благодаря ей, люди, страдающие сахарным диабетом II типа, бронхиальной астмой или сердечно-сосудистыми заболеваниями, смогут получать лекарственные препараты бесплатно либо со значительной скидкой.
Разницу в цене покроют дотации из госбюджета. На сегодняшний день, как рассказала начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим, город получил для такого рода компенсаций 1,6 млн. грн. Доступные лекарства будут реализовываться в нескольких аптеках Славянска, которые выразили желание работать по данной программе.
- На данном этапе это аптеки «Мега», «Здоровье», «Оливия-фарм» и сеть аптек «Галеника», - объявила Елена Джим.
Согласно инструкции, разработанной Министерством здравоохранения, на практике работа программы будет выглядеть таким образом. Пациент идет к семейному (участковому) врачу. Врач выписывает рецепт на лекарства по утвержденной форме, указывая форму и дозу препарата. С рецептом человек направляется в одну из вышеперечисленных аптек.
При этом стоит учитывать, что, если цена на данное лекарство в аптеке не превышает стоимость, установленную Кабмином (так называемая референтная цена), пациент получает медикамент бесплатно. Если цена выше, человек оплачивает разницу между минимальной ценой и надбавкой. Например, если цена препарата, рекомендованная министерством, 100 грн, а аптека продает препарат за 120 грн., пациент оплатит 20 грн. Остальное аптеке компенсирует государство.
Аптека, в свою очередь, должна предоставить городским властям финансовый отчет и документальное подтверждение продажи лекарственных средств. В таком случае она получает компенсацию в течение 15 рабочих дней. Важно учитывать, что аптеки, работающие по программе «Доступные лекарства», обязательно должны иметь в продаже самый дешевый препарат из утвержденного министерством списка.
- Свою часть обязательств мы выполнили. Все амбулатории имеют бланки рецептов, печати и инструкции. Аптеки снабжены списком лекарственных препаратов, - заверила Елена Джим.
Однако, по ее словам, на практике программа работать еще не начала. На утро 4 апреля Кабмин не определил граничные цены препаратов. Как только это будет сделано, и информацию «спустят на места», «доступные лекарства» станут действительно доступны. По мнению начальника горздрава, на это понадобиться не более 2-3 дней.
Как объяснили в пресс-службе Министерства здравоохранения, заболевания, по которым будет работать программа «Доступные лекарства», выбирались по принципу приоритетности. Именно они больше всего влияют на показания смертности населения Украины или, наоборот, наиболее эффективно лечатся на уровне амбулаторий.
Так, в 2016 году причиной смерти в 65% случаев стали именно сердечно-сосудистые заболевания. Сахарный диабет II типа в прошлом году зафиксировали более, чем у 1 млн. украинцев. 210 тыс. человек страдают бронхиальной астмой. В основном, это дети и молодежь.
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С 1 апреля в Славянске, как и во всей стране, начала действовать программа «Доступные лекарства», утвержденная Кабмином. Благодаря ей, люди, страдающие сахарным диабетом II типа, бронхиальной астмой или сердечно-сосудистыми заболеваниями, смогут получать лекарственные препараты бесплатно либо со значительной скидкой.