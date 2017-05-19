Отопительный сезон в Славянске окончен

В воскресенье, 9 апреля, в Славянске завершился отопительный сезон. В пятницу были проведены тепловые испытания сетей, в понедельник и вторник — гидравлические. После этого «Славянсктеплосеть» приступила к подготовке к следующему сезону, сообщил директор предприятия Сергей Микитишин.

По его информации, в городе продолжают работать пять котельных. Тепло и горячая вода подаются в городскую клиническую и детскую больницы, родильный дом, психоневрологический диспансер и школу для слепых и слабовидящих детей.

И. о. начальника УСЗН Ольга Лисицкая добавила, что в связи с окончанием отопительного периода жителям многоквартирных домов выполнят перерасчет субсидий за неполный месяц. Сумма будет отражена в квитанциях за апрель.