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Фотофакт

Активный выходной

Как потратят экофонд

Антон Скворцов
14 апреля 2017 Просмотров: 451 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сессия утвердила план расходования средств, полученных за счет экологического налога. На сегодняшний день в фонде имеется 499,2 тысячи гривен.

40 тысяч будет израсходовано на изготовление и ремонт предупреждающих знаков и аншлагов на границах территории регионального ландшафтного парка «Славянский курорт» (на фото). «Это требование не только контролирующих организаций. Мы активно работаем с правоохранительными органами, есть уголовные дела. Нужно обозначить границы, поскольку наказание за совершение преступления на обычной территории и территории природно-заповедного фонда отличается в несколько раз», - объяснила необходимость данной меры начальник отдела экологии Лариса Соловей

150 тысяч пойдет на разработку санитарной очистки города. Средства на нее выделялись еще в прошлом году, но документ так и не разработали — ввиду неопределенности в вопросе вывоза мусора после закрытия городского полигона ТБО.  

130 тысяч гривен будут израсходованы на инвентаризацию зеленых насаждений в посадке микрорайона Лесной. Это мероприятие станет первым этапом на пути создания районного парка, который значится как один из перспективных в сфере благоустройства города.

106,2 тысячи гривен потратят на разработку проекта организации территории ландшафтного парка «Славянский курорт». Данный документ необходим для того, чтобы определить стратегию развития РЛП, а также зонирования территории для разработки ее детального плана. 

Наконец, 73 тысячи будут потрачены на приобретение насосного оборудования для КП «Водопонижение». 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

  • Решением сессии директор КП «Наружное освещение» Дмитрий Диденко назначен заместителем мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и членом исполнительного комитета. Игорь Шаповалов снят с должности заммэра и выведен из состава исполкома. 
  • Депутаты приняли обращение к премьер-министру, главе Верховной Рады и народным депутатам с просьбой увеличить оплату труда в сфере здравоохранения и образования путем увеличения целевой субвенции из госбюджета в 2017 году. 
  • Горсовет одобрил повторную продажу здания бывшего детсада и прачечной, расположенных на улице Светлодарской (Чубаря), 60, с 10%-ной скидкой. Теперь объект оценивается в 467 тысяч гривен.

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Комментарии к статье «Как потратят экофонд »

Сессия утвердила план расходования средств, полученных за счет экологического налога. На сегодняшний день в фонде имеется 499,2 тысячи гривен.

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