Как потратят экофонд

|14 апреля 2017
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Сессия утвердила план расходования средств, полученных за счет экологического налога. На сегодняшний день в фонде имеется 499,2 тысячи гривен.
40 тысяч будет израсходовано на изготовление и ремонт предупреждающих знаков и аншлагов на границах территории регионального ландшафтного парка «Славянский курорт» (на фото). «Это требование не только контролирующих организаций. Мы активно работаем с правоохранительными органами, есть уголовные дела. Нужно обозначить границы, поскольку наказание за совершение преступления на обычной территории и территории природно-заповедного фонда отличается в несколько раз», - объяснила необходимость данной меры начальник отдела экологии Лариса Соловей.
150 тысяч пойдет на разработку санитарной очистки города. Средства на нее выделялись еще в прошлом году, но документ так и не разработали — ввиду неопределенности в вопросе вывоза мусора после закрытия городского полигона ТБО.
130 тысяч гривен будут израсходованы на инвентаризацию зеленых насаждений в посадке микрорайона Лесной. Это мероприятие станет первым этапом на пути создания районного парка, который значится как один из перспективных в сфере благоустройства города.
106,2 тысячи гривен потратят на разработку проекта организации территории ландшафтного парка «Славянский курорт». Данный документ необходим для того, чтобы определить стратегию развития РЛП, а также зонирования территории для разработки ее детального плана.
Наконец, 73 тысячи будут потрачены на приобретение насосного оборудования для КП «Водопонижение».
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18 мая 2017
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17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
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• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
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• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
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Сессия утвердила план расходования средств, полученных за счет экологического налога. На сегодняшний день в фонде имеется 499,2 тысячи гривен.