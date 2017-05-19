Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев

Пациентам выписано и отоварено свыше двух тысяч рецептов. По информации Елены Джим, к настоящему времени участвовать в программе изъявили желание еще две аптечные сети. Таким образом, теперь, кроме аптек «Мега», «Здоровье», «Оливия-фарм» и «Галеника», лекарства по льготным рецептам можно получить в аптеках «Фармация» и «Добрі ліки».