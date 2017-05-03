О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам

С 1 мая вступили в силу изменения в порядок предоставления субсидий, сообщила и. о. начальника УСЗН Ольга Лисицкая (на фото).

«Люди, которые сэкономили на газовом и электроотоплении, смогут получить компенсацию наличными деньгами», - рассказала она. При этом сумма компенсаций не будет превышать стоимости ста кубометров газа либо 150 киловатт электроэнергии.

Для выплаты компенсации горгаз и энергонадзор должны до 1 июня предоставить данные о таких абонентах, после чего получателей компенсаций пригласят в УСЗН для подачи соответствующего заявления.

Еще одно изменение касается назначения субсидий должникам за услуги ЖКХ. Теперь субсидии будут давать только тем, у кого нет задолженности или заключены договоры на ее реструктуризацию. «У кого есть задолженность, к сожалению, субсидию пока получать не могут», - сообщила она.