Стоимость питания в садиках вырастет на 30%

|4 мая 2017
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Стоимость питания в детских садах Славянска станет дороже с 1 июня 2017 года. Такое решение было принято на заседании исполкома 3 мая. В среднем, как доложил начальник гороо Игорь Рублевский, кормить детей будут на 19 гривен в день. Таким образом, родительская плата составит приблизительно 230 гривен в месяц.
На сегодняшний день в группах с 10,5-часовым пребыванием детей стоимость дневного питания равняется 13,2 грн. на человека. В группах с 12-часовым режимом — 15 грн., в санаторных — 16,6 грн., в ясельных — от 9,5 до 12 грн. в зависимости от режима пребывания ребенка. При этом, по словам заместителя городского головы Юрия Подлесного, нормы питания в дошкольных учреждениях выдерживаются приблизительно на 55%.
Грядущее повышение обусловлено ростом цен на продукты питания, энергоносители, топливо. Кроме того, существенно выросли минимальные зарплаты и связанные с ними соцвыплаты. Поскольку ситуация давно требовала кардинального решения, еще в конце минувшего года в Славянске был проведен опрос родительского мнения. Как рассказывала ранее главный специалист гороо Виктория Когут, анкета, которую раздали в садиках, содержала три варианта ответа: «согласны ли вы увеличить оплату, чтобы нормы питания детей исполнялись на 100%?», «оставить все, как есть», «увеличить на 20-30%».
- В проведенном опросе приняли участие родители 2942 детей, - говорит Игорь Рублевский. - В целом, анализ ответов показал, что 65% родителей согласны поднять плату за питание. Вопрос был только в том, до какого предела ее поднимать. В итоге остановились на том, что стоимость питания возрастет на 30%.
На сегодняшний день в Славянске городской совет оплачивает 40% стоимости питания в дошкольных учреждениях. 60% оплаты ложатся на плечи родителей.
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• «Сакур» на Бульварной оказалось меньше половины
• Саженцы на набережной Торца обгладывают козы
• Как Славянск отметит День Победы
• О компенсациях за экономию и отмене субсидий должникам
• РЭС не намерен обесточивать незаконные МАФы
• На Артема будут менять электросчетчики
• Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая
• В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж
• Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку
• Подведены итоги конкурса по охране труда
• Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд
• Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад
2 мая 2017
• В Славянске состоялся турнир по боулингу
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо
• Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа
• «Вольники» Славянска завоевали 10 наград
• Чемпионат Донецкой области по боевому самбо
• Серебряные медали Богданова и Гончарова
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Комментарии к статье «Стоимость питания в садиках вырастет на 30%»
Стоимость питания в детских садах Славянска станет дороже с 1 июня 2017 года. Такое решение было принято на заседании исполкома 3 мая. В среднем, как доложил начальник гороо Игорь Рублевский, кормить детей будут на 19 гривен в день. Таким образом, родительская плата составит приблизительно 230 гривен в месяц.