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Фотофакт

Волонтерское благоустройство

Стоимость питания в садиках вырастет на 30%

Светлана Вьюниченко
4 мая 2017 Просмотров: 101 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Стоимость питания в детских садах Славянска станет дороже с 1 июня 2017 года. Такое решение было принято на заседании исполкома 3 мая. В среднем, как доложил начальник гороо Игорь Рублевский,  кормить детей будут на 19 гривен в день. Таким образом, родительская плата составит приблизительно 230 гривен в месяц.

На сегодняшний день в группах с 10,5-часовым пребыванием детей стоимость дневного питания равняется 13,2 грн. на человека. В группах с 12-часовым режимом — 15 грн., в санаторных — 16,6 грн., в ясельных — от 9,5 до 12 грн. в зависимости от режима пребывания ребенка. При этом, по словам заместителя городского головы Юрия Подлесного, нормы питания в дошкольных учреждениях выдерживаются приблизительно на 55%.

Грядущее повышение обусловлено ростом цен на продукты питания, энергоносители, топливо. Кроме того, существенно выросли минимальные зарплаты и связанные с ними соцвыплаты. Поскольку ситуация давно требовала кардинального решения, еще в конце минувшего года в Славянске был проведен опрос родительского мнения. Как рассказывала ранее главный специалист гороо Виктория Когут, анкета, которую раздали в садиках, содержала три варианта ответа: «согласны ли вы увеличить оплату, чтобы нормы питания детей исполнялись на 100%?», «оставить все, как есть», «увеличить на 20-30%». 

- В проведенном опросе приняли участие родители 2942 детей, - говорит Игорь Рублевский. - В целом, анализ ответов показал, что 65% родителей согласны поднять плату за питание. Вопрос был только в том, до какого предела ее поднимать. В итоге остановились на том, что стоимость питания возрастет на 30%. 

На сегодняшний день в Славянске городской совет оплачивает 40% стоимости питания в дошкольных учреждениях. 60% оплаты ложатся на плечи родителей.

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Комментарии к статье «Стоимость питания в садиках вырастет на 30%»

Стоимость питания в детских садах Славянска станет дороже с 1 июня 2017 года. Такое решение было принято на заседании исполкома 3 мая. В среднем, как доложил начальник гороо Игорь Рублевский,  кормить детей будут на 19 гривен в день. Таким образом, родительская плата составит приблизительно 230 гривен в месяц.

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