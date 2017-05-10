Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах

С 1 мая в начислении субсидий вновь произошли изменения, регламентированы они постановлением Кабинета министров №300 от 26 апреля сего года. Как рассказали в славянском УСЗН, на сегодняшний день здесь идет подготовка документов для назначения субсидий по-новому.

Почувствуйте разницу в подсчете доходов

Теперь субсидии будут назначаться, исходя из доходов граждан не за минувший календарный год, а за 4 предыдущих квартала. То есть, назначая субсидию с мая, в расчет примут доходы с апреля 2016 года по март 2017-го. Разница при этом окажется существенной, ведь минимальная зарплата в 2017 году кардинально отличается от той, что была годом ранее.

- Отмечу, что на сегодняшний день пока нет программ, которые позволяли бы нам заказывать справку о таких доходах в Государственной фискальной службе, - говорит заместитель начальника управления соцзащиты Екатерина Пасечник.

Она также обращает внимание, что при назначении субсидий на твердое топливо по-прежнему берутся доходы за календарный год.

Компенсация положена. Но не всем

Суммы субсидий, которыми люди не воспользовались, сэкономив услугу, вернутся в бюджет. Компенсация за экономию, о которой сейчас так много говорится, коснется лишь жителей домов с индивидуальным отоплением.

- Компенсация за отопление предусмотрена в размере стоимости 100 кубометров газа (если жилье отапливалось таким образом), либо 150 кВт электроэнергии, - объясняет Екатерина Пасечник.

Несложно подсчитать, что в первом случае по тарифам, действующим на начало мая, человек получит 690 грн. Если жилье отапливалось при помощи электричества, компенсация составит всего 135 грн.

При этом механизм компенсации выглядит следующим образом. До 1 июня предприятие-поставщик формирует списки тех, кому положена компенсация, и подает их в УСЗН. С июля по 1 сентября управление соцзащиты будет осуществлять положенные выплаты через «Укрпочту» или переводом на банковский счет. Отдельный банковский счет для такого случая экономные граждане должны будут открыть специально. УСЗН разошлет приглашения всем, кому полагается компенсация. С этим приглашением придется прийти в управление и написать заявление.

- Можно сказать, что это первый шаг монетизации социальных выплат, - говорит замначальника УСЗН.

Добавим, что еще год назад сэкономленные киловатты, кубометры тепла или воды просто оставались на лицевых счетах граждан. Их учитывали при последующих проплатах - в сторону уменьшения. При этом людям не приходилось писать заявлений или посещать банки с целью открыть специальный счет.

Что светит коммунальным должникам

В постановлении имеется пункт, согласно которому люди с долгами за коммунальные услуги более чем в два месяца теряют право на получение субсидий. По словам Екатерины Пасечник, никаких разъяснений из Минсоцполитики по этому вопросу пока нет. Известно только, что сведения о должниках подает предприятие-поставщик. На основе этих данных и будет решаться вопрос о назначении субсидий. Причем для отказа достаточно задолженности по одному виду коммунальной услуги.

Выходом для граждан может стать договор о реструктуризации долга, подписанный с предприятием.

Отметим, что при таком раскладе субсидий лишатся практически все славянцы, проживающие в многоквартирных домах, у которых отсутствуют приборы учета газа. Ведь виртуальный долг, который облгаз «повесил» на потребителей еще в 2015 году, никуда не исчез, несмотря на выигранные суды, разъяснения НКРЭКУ и постановления Кабмина.

Социальные нормы: то вверх, то вниз

Социальные нормы потребления услуг ЖКХ, исходя из которых назначаются субсидии, уменьшили. Для тех, кто отапливает жилье газом, теперь субсидия будет назначаться исходя из нормы в 5 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади, вместо 5,5 кубов, которые действовали в минувшем отопительном сезоне. Понижены нормы тепловой энергии и для домов с централизованным отоплением, оборудованных приборами учета. До 1 мая действовал норматив 0,0548 Гкал на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц. Теперь будет 0,0431 Гкал.

В среднем, социальные нормы на тепло снижены на 21%. Для индивидуальных домов на 9% снижены нормы на газ. А вот для многоквартирного жилья нормы на газ наоборот повысили - на 14%. Зато для жителей многоэтажек снижены нормы на электроэнергию на 22%.