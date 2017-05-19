|19 мая 2017
|Просмотров: 51
|
Прием справок о составе семьи для назначения субсидий на летний период жителям частного сектора продлен на две недели — до 15 июня. Об этом сообщила начальник управления Елена Алехина.
Такое решение было принято из опасений, что все граждане не успеют оформить документ. Первоначально УСЗН просило предоставить справки до 1 июня, но из-за большого количества выходных и праздничных дней процесс существенно затормозился. По состоянию на 17 мая, то есть в течение пятнадцати дней с момента начала выдачи, справки успели получить 3932 человека. При том, что граждан, которым необходимо их взять, насчитывается больше десяти тысяч. Среди прочего, трудности возникают из-за того, что справки выдают только получателям субсидии. Поэтому родственникам зачастую приходится приводить в исполком своих родителей, которым перевалило за девяносто лет.
Елена Алехина объясняет, что раньше справки о составе семьи в УСЗН не требовали. Но теперь вышестоящее руководство поставило такую задачу. Жителям частного сектора приходится приходить за ними в исполком лично, поскольку базы данных или организации, которая выдавала бы документы централизованно, не существует. Для многоквартирных домов все гораздо проще: там документы в управление соцзащиты передают жэки, ОСМД или ЖСК.
Также начальник УСЗН добавила, что осенью справки получать уже не придется, поскольку на зимний период субсидия будет рассчитана автоматически.
19 мая 2017
• Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки
• Детсад №26: «СлавУКС» выиграл суд, подрядчик подал апелляцию
• На Артема и в центре - снова автоворы
• Славянск получил оборудование для тренажерных площадок
• За сколько предлагают купить здание бывшего загса
• Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно
• Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен
18 мая 2017
• В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана
• Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»
• Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз
• «Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины
• «Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»
• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
• Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»
17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
• Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль
• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
— 10 мая 2017 —
На прошлой неделе сотрудники Славянского РЭСа начали замену приборов учета электроэнергии в многоэтажных домах микрорайона Лесной. Вместо счетчиков старого образца устанавливаются новые, которые способны передавать показания без участия человека.
— 10 мая 2017 —
С 1 мая в начислении субсидий вновь произошли изменения, регламентированы они постановлением Кабинета министров №300 от 26 апреля сего года. Как рассказали в славянском УСЗН, на сегодняшний день здесь идет подготовка документов для назначения субсидий по-новому.
— 4 мая 2017 —
В первый рабочий день после первомайских выходных на первом этаже исполкома можно было наблюдать огромную очередь: несколько десятков человек столпились в коридоре правого крыла админздания. Как выяснилось, все они — жители частного сектора и пришли в 102 кабинет.
— 4 мая 2017 —
Стоимость питания в детских садах Славянска станет дороже с 1 июня 2017 года. Такое решение было принято на заседании исполкома 3 мая. В среднем, как доложил начальник гороо Игорь Рублевский, кормить детей будут на 19 гривен в день. Таким образом, родительская плата составит приблизительно 230 гривен в месяц.
Приветствую, гость! Вход
19 мая 2017
• Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки
• Детсад №26: «СлавУКС» выиграл суд, подрядчик подал апелляцию
• На Артема и в центре - снова автоворы
• Славянск получил оборудование для тренажерных площадок
• За сколько предлагают купить здание бывшего загса
• Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно
• Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен
18 мая 2017
• В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана
• Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»
• Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз
• «Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины
• «Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»
• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
• Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»
17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
• Шестой чемпионский титул «Челси»
• Дебютная победа ФК «Славянск»
• Что делать с «Виллой «Мария»: движения вперед пока не наблюдается
• В Славянске отметили день рождения патрульной полиции
• Славянскую райгосадминистрацию возглавил Евгений Данилюк
• Славянск ждет День вышиванок и театральный фестиваль
• Оставшаяся без крова жительница Славянска едва не сорвала совещание в исполкоме
15 мая 2017
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре награды на национальных соревнованиях по боевому самбо
• Сборная Донецкой области заняла первое общекомандное место на Кубке Украины по кикбоксингу
• Учим ребенка пользоваться часами
12 мая 2017
• Проверка гидранта обернулась аварией
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен»
Прием справок о составе семьи для назначения субсидий на летний период жителям частного сектора продлен на две недели — до 15 июня. Об этом сообщила начальник управления Елена Алехина.