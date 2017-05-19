Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен

Прием справок о составе семьи для назначения субсидий на летний период жителям частного сектора продлен на две недели — до 15 июня. Об этом сообщила начальник управления Елена Алехина.

Такое решение было принято из опасений, что все граждане не успеют оформить документ. Первоначально УСЗН просило предоставить справки до 1 июня, но из-за большого количества выходных и праздничных дней процесс существенно затормозился. По состоянию на 17 мая, то есть в течение пятнадцати дней с момента начала выдачи, справки успели получить 3932 человека. При том, что граждан, которым необходимо их взять, насчитывается больше десяти тысяч. Среди прочего, трудности возникают из-за того, что справки выдают только получателям субсидии. Поэтому родственникам зачастую приходится приводить в исполком своих родителей, которым перевалило за девяносто лет.

Елена Алехина объясняет, что раньше справки о составе семьи в УСЗН не требовали. Но теперь вышестоящее руководство поставило такую задачу. Жителям частного сектора приходится приходить за ними в исполком лично, поскольку базы данных или организации, которая выдавала бы документы централизованно, не существует. Для многоквартирных домов все гораздо проще: там документы в управление соцзащиты передают жэки, ОСМД или ЖСК.

Также начальник УСЗН добавила, что осенью справки получать уже не придется, поскольку на зимний период субсидия будет рассчитана автоматически.