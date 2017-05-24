Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду

В последнее время в СМИ начала появляться информация о том, что КП «Компания «Вода Донбасса» готовит повышение цен на свою продукцию. В итоге это должно повлечь повышение тарифов для конечного потребителя.

Между тем, городской голова Вадим Лях призвал пока не вести разговоры об удорожании воды. По его словам, прежде следует дождаться официальной информации от «Воды Донбасса», а уже затем принимать решение — повышать или не повышать расценки для абонентов водоканала. «Не будем будоражить и возбуждать людей излишней информацией», - считает он.