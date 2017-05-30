Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев

В течение двух месяцев с начала работы государственной программы «Доступные лекарства» ею воспользовались почти четыре тысячи человек.

Об этом сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим. «Докторами Центра первичной медико-санитарной помощи выписано уже 9 тысяч 286 рецептов, которые получили 3 тысяч 972 человека», - рассказала она.

При этом общая сумма, которая была возмещена аптечным учреждениям, превысила 240 тысяч гривен.

Елена Джим отметила, что поддержка, оказываемая пациентам за счет госбюджета, достаточно существенная.