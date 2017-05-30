Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев

|30 мая 2017
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В течение двух месяцев с начала работы государственной программы «Доступные лекарства» ею воспользовались почти четыре тысячи человек.
Об этом сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим. «Докторами Центра первичной медико-санитарной помощи выписано уже 9 тысяч 286 рецептов, которые получили 3 тысяч 972 человека», - рассказала она.
При этом общая сумма, которая была возмещена аптечным учреждениям, превысила 240 тысяч гривен.
Елена Джим отметила, что поддержка, оказываемая пациентам за счет госбюджета, достаточно существенная.
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30 мая 2017
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• «Орленок» частично осовременили
• Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины
• «Вилла «Мария» может стать центром истории керамики
26 мая 2017
• На Бульварной спилят все тополя
• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
• В Славянске придумали, как поставить новые светофоры
• Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен
• Основные игроки кофейного рынка: Робуста против Арабики
• Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк
25 мая 2017
• Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли
• Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта
• Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями
• Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска
• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
• В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города
24 мая 2017
• В Славянске выступит еще один военный оркестр
• Что не в порядке - документы или квалификация
• Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно
• Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду
• До уваги споживачів послуг поштового звязку
• Как в Славянске организовали выдачу справок о составе семьи
• Новые достижения славянских «вольников»
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В течение двух месяцев с начала работы государственной программы «Доступные лекарства» ею воспользовались почти четыре тысячи человек.