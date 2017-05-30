 

facebook twitter google+







Loading...

Фотофакт

Вневоенная скульптура

Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев

Антон Скворцов
30 мая 2017 Просмотров: 33 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В течение двух месяцев с начала работы государственной программы «Доступные лекарства» ею воспользовались почти четыре тысячи человек.

Об этом сообщила начальник отдела здравоохранения Елена Джим. «Докторами Центра первичной медико-санитарной помощи выписано уже 9 тысяч 286 рецептов, которые получили 3 тысяч 972 человека», - рассказала она.

При этом общая сумма, которая была возмещена аптечным учреждениям, превысила 240 тысяч гривен. 

Елена Джим отметила, что поддержка, оказываемая пациентам за счет госбюджета, достаточно существенная.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

30 мая 2017

В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера

Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев

Пылесосить улицы будут ранним утром

В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе

«Орленок» частично осовременили

Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины

«Вилла «Мария» может стать центром истории керамики

26 мая 2017

На Бульварной спилят все тополя

Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема

В центре Славянска восстанавливают водовод

Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов

В Славянске придумали, как поставить новые светофоры

Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен

Основные игроки кофейного рынка: Робуста против Арабики

Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк

25 мая 2017

Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли

Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта

Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями

Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска

В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»

В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города

Остужение горячего

24 мая 2017

В Славянске выступит еще один военный оркестр

Что не в порядке - документы или квалификация

Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно

Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду

До уваги споживачів послуг поштового звязку

Как в Славянске организовали выдачу справок о составе семьи

Вневоенная скульптура

Новые достижения славянских «вольников»

Бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов

Также в разделе

Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду

— 24 мая 2017 —

В последнее время в СМИ начала появляться информация о том, что КП «Компания «Вода Донбасса» готовит повышение цен на свою продукцию. В итоге это должно повлечь повышение тарифов для конечного потребителя.

Читать далее ⇒

Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен

— 19 мая 2017 —

Прием справок о составе семьи для назначения субсидий на летний период жителям частного сектора продлен на две недели — до 15 июня. Об этом сообщила начальник управления Елена Алехина.

Читать далее ⇒

В Славянске ставят «умные» электросчетчики

— 10 мая 2017 —

На прошлой неделе сотрудники Славянского РЭСа начали замену приборов учета электроэнергии в многоэтажных домах микрорайона Лесной. Вместо счетчиков старого образца устанавливаются новые, которые способны передавать показания без участия человека.

Читать далее ⇒

Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах

— 10 мая 2017 —

С 1 мая в начислении субсидий вновь произошли изменения, регламентированы они постановлением Кабинета министров №300 от 26 апреля сего года. Как рассказали в славянском УСЗН, на сегодняшний день здесь идет подготовка документов для назначения субсидий по-новому.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев»

В течение двух месяцев с начала работы государственной программы «Доступные лекарства» ею воспользовались почти четыре тысячи человек.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера

Пылесосить улицы будут ранним утром

«Вилла «Мария» может стать центром истории керамики

Все материалы рубрики ⇒

Общество

«Орленок» частично осовременили

Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины

Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе

Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями

Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Остужение горячего

Негеттские занятия

Притяженье с земли

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Новые достижения славянских «вольников»

Бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов

«КДЮСШ-Славхлеб» занял 2-е место на турнире по футболу в Лимане

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

30 мая 2017

В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера

Доступные лекарства получили почти четыре тысячи славянцев

Пылесосить улицы будут ранним утром

В районе Славянска утечка на магистральном газопроводе

«Орленок» частично осовременили

Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины

«Вилла «Мария» может стать центром истории керамики

26 мая 2017

На Бульварной спилят все тополя

Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема

В центре Славянска восстанавливают водовод

Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов

В Славянске придумали, как поставить новые светофоры

Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен

Основные игроки кофейного рынка: Робуста против Арабики

Жилье для сирот и установка спортплощадок: на чем делает акценты Евгений Данилюк

25 мая 2017

Блокпосты переформатировали в мобильные стоп-контроли

Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта

Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями

Потенциальный зять обворовал жительницу Славянска

В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»

В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города

Остужение горячего

24 мая 2017

В Славянске выступит еще один военный оркестр

Что не в порядке - документы или квалификация

Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно

Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду

До уваги споживачів послуг поштового звязку

Как в Славянске организовали выдачу справок о составе семьи

Вневоенная скульптура

Новые достижения славянских «вольников»

Бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top