Скольким славянцам монетизируют субсидии

Начальник УСЗН Елена Алехина рассказала, что управление уже подготовило списки получателей субсидий, которым положена денежная компенсация за счет экономии на отоплении.

В их числе — более пяти тысяч абонентов, которые сэкономили на отоплении газом, а также 33 человека, которые отапливали жилье электроэнергией.

Первой категории будет возмещена стоимость ста кубометров газа, второй — 150 киловатт электричества. «Решаем вопрос, как пригласить этих людей, чтобы они подали нам заявления», - объяснила начальник УСЗН.