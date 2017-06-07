|7 июня 2017
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Начальник УСЗН Елена Алехина рассказала, что управление уже подготовило списки получателей субсидий, которым положена денежная компенсация за счет экономии на отоплении.
В их числе — более пяти тысяч абонентов, которые сэкономили на отоплении газом, а также 33 человека, которые отапливали жилье электроэнергией.
Первой категории будет возмещена стоимость ста кубометров газа, второй — 150 киловатт электричества. «Решаем вопрос, как пригласить этих людей, чтобы они подали нам заявления», - объяснила начальник УСЗН.
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• Славянский шахматист Данил Билко выиграл турнир в Краматорске
• Золотой хет-трик славянских боксеров
• Четыре чемпиона и мастер-класс от Хергиани
• Стартовые и финишные голы – залог победы ФК «Славянск»
4 июня 2017
• «Реал» с разгромом, дублем и достижением завоевал 12-й Кубок
2 июня 2017
• В Славянске задержали кладбищенских воров
• На ремонт славянских дорог обещают рекордную сумму
• В Славянске промышляла группа несовершеннолетних злоумышленников
• Как обстоят дела с ремонтом инфраструктуры Славянска
• В Славянске позаботились о памятниках
1 июня 2017
• Проект «Прозрачный офис»: перенесут ли УСЗН в центр города
• ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг
• В Славянске начат монтаж тренажерных площадок
• В парке возобновилось строительство спортплощадки
• Как Славянск отметит День защиты детей
• Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня
• Сколько потратит Славянск на детское оздоровление
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Комментарии к статье «Скольким славянцам монетизируют субсидии»
Начальник УСЗН Елена Алехина рассказала, что управление уже подготовило списки получателей субсидий, которым положена денежная компенсация за счет экономии на отоплении.