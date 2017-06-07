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Фотофакт

Площадка для детства

Скольким славянцам монетизируют субсидии

Антон Скворцов
7 июня 2017 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Начальник УСЗН Елена Алехина рассказала, что управление уже подготовило списки получателей субсидий, которым положена денежная компенсация за счет экономии на отоплении.

В их числе — более пяти тысяч абонентов, которые сэкономили на отоплении газом, а также 33 человека, которые отапливали жилье электроэнергией. 

Первой категории будет возмещена стоимость ста кубометров газа, второй — 150 киловатт электричества. «Решаем вопрос, как пригласить этих людей, чтобы они подали нам заявления», - объяснила начальник УСЗН.

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Комментарии к статье «Скольким славянцам монетизируют субсидии»

Начальник УСЗН Елена Алехина рассказала, что управление уже подготовило списки получателей субсидий, которым положена денежная компенсация за счет экономии на отоплении.

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Стартовые и финишные голы – залог победы ФК «Славянск»

4 июня 2017

«Реал» с разгромом, дублем и достижением завоевал 12-й Кубок

2 июня 2017

В Славянске задержали кладбищенских воров

На ремонт славянских дорог обещают рекордную сумму

В Славянске промышляла группа несовершеннолетних злоумышленников

Как обстоят дела с ремонтом инфраструктуры Славянска

В Славянске позаботились о памятниках

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ООН хочет сделать ремонт в терцентре социальных услуг

Цирк уехал, свалка осталась

В Славянске начат монтаж тренажерных площадок

В парке возобновилось строительство спортплощадки

Как Славянск отметит День защиты детей

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