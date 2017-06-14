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Фотофакт

Гонки на мотоциклах

Получателям субсидий предлагают погасить долги

Антон Скворцов
14 июня 2017 Просмотров: 28 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В процессе назначения субсидий оказалось, что у множества потенциальных получателей большие долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщила начальник УСЗН Елена Алехина.

«Их всех вызываем, ставим в известность, предлагаем или заключить договор (о реструктуризации), или погасить задолженность в течение двух месяцев», - рассказала она.

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Комментарии к статье «Получателям субсидий предлагают погасить долги»

В процессе назначения субсидий оказалось, что у множества потенциальных получателей большие долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщила начальник УСЗН Елена Алехина.

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