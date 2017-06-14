Получателям субсидий предлагают погасить долги

— 24 мая 2017 —

В последнее время в СМИ начала появляться информация о том, что КП «Компания «Вода Донбасса» готовит повышение цен на свою продукцию. В итоге это должно повлечь повышение тарифов для конечного потребителя.

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